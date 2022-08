În plin sezon estival, românii care ajung pe litoral împărtășesc impresii pe grupurile dedicate vacanțelor sau pe paginile personale despre condițiile în care au fost cazați, plaje, prețuri și mâncare.

Scriitorul și publicitarul Alex Tocilescu a fost în 2 Mai și a făcut o trecere în revistă a localurilor din sat, într-o postare pe Facebook.

Unde se mănâncă bine în 2 Mai

"Luând-o de la nord la sud, în 2 Mai se mănâncă astfel:

Guzztos: coșmelie pe dig, vizavi de plajă, au hot dog la 7 lei și hot dog cu cartofi prăjiți la 10 lei, dacă ți-e foame că ai înotat și trebuie să mănânci ceva sau mori, poți să te duci acolo.

Acvamarin: e pe plajă (ilegal, probabil), e curățel și frumix, terasă mare, interior hipsteresco-pescăresc. Mâncare ok, mai ales șnițelul în crustă de grisine, cartofii triplu-prăjiți cu parmezan și măslinele pane. Prețuri măricele, dar nu moare nimeni din asta. Pizza a zis un prieten că-i meh, dar n-am încercat-o, nu mă bag.

Gastro Rock: în spatele plajei, o chestie mică cu puține mese, se ascultă metal dat cam tare. Hamsiile sunt senzaționale, probabil cele mai bune pe care le-am mâncat vreodată. Sucul de zmeură: miam. Bonus sau minus, depinde cum o iei: domnul care prăjește pești și scoici e un fel de Soup Nazi, adică a țipat la un prieten care l-a întrebat prietenos dacă e gata comanda (era gata, da’ omul era nervos și voia să-și descarce nervii. Am fost și io nervos, știu cum e). Merită să se țipe la tine pentru hamsiile alea? Merită.

La Petya: vrei pește, mergi acolo. Vrei saramură de pește și locuiești în China, iei un avion și mergi tot acolo, că una mai bună nu găsești. Vrei scrumbie, au și din aia. Se zice că Petya însuși ar aduce peștele de prin deltă și de-aia e mereu proaspăt. Pare plauzibil. De neratat: sarmazâcul sau sarmuzacul, ceva sos picant din ardei iute, roșii, leuștean, ulei și poate încă ceva. Se poate mânca și gol, atât de gustos e.

Dinamo: o terasă la care cred că n-am fost niciodată, deși e de foarte multă vreme acolo, dar nu-mi place Dinamo, ce să vezi. Mâncare ok, servire plăcută, supriza e că pe lângă terasa din față, de la șosea, mai au ceva și în spate: ditai gazonul cu mese și un foișor. Cartofii prăjiți sunt din ăia congelați, da’ nu îmi pasă.

La Polovnik: inițial am strâmbat din nas, pentru că trebuie să suni înainte de ora nouă să-ți rezervi masă și cine naiba se trezește la ora aia. Totuși m-am trezit, am sunat, am mers apoi acolo. La Polovnik e localul doamnei Marcela, care s-a lăsat de ce meserie avea înainte și s-a apucat de gătit în acest Punct Gastronomic Local (adică un local micuț, de familie). Și vai, Doamne sfinte, ce extraordinar gătește doamna Marcela! În prima zi am mâncat o ciorbă tătărească și un pui arăbesc cu orez și am plecat de acolo fericiți, cu zâmbete largi pe față, cu ochii lăcrimând de recunoștință și bucurie.

În ziua următoare ne-am dus din nou, am mâncat ciorbă de pleurotus și porc mediteranean și mousse de mango și iarăși am fost fericiți. Porțiile nu-s uriașe, pentru că ideea e să pleci sătul, nu cu o grenadă dezamorsată în stomac, iar meniul e undeva la 34-38 de lei, adică cam cât costă un șnițel în altă parte. Superb, ador, love, etc. Mergeți neapărat, dacă tot sunteți în 2 Mai.

Golful Mic: tradițional, la Golful Mic ai priveliște minunată și mâncare proastă, dar anul ăsta mâncarea a fost chiar bună (tochitură dobrogeană, miam), și chelnerul a fost băiat cinstit și ne-a zis să nu comandăm nu știu ce voiam să comandăm, că nu-i prea proaspăt. Mai merg.

N-am fost la La Plită, la Babușcă (am fost în alți ani, n-au nimic comestibil, nici cățeii vagabonzi nu intră acolo), la localul care nu știu cum se cheamă și care e vizavi de tabără și la Bianca (a fost o prietenă și a zis că-i ok).

Alte locuri de mâncare nu mai sunt, sau nu știu de ele, sau le-am uitat. Poftă bună, vacanță plăcută, nu uitați că la 2 Mai camera e 100 de lei pe noapte la gazdele din sat, sigur, veceu în curte, da’ cui îi pasă, că-i curat și oamenii-s de obicei de treabă și la banii ăștia îți permiți să scrii o postare moca și nu un articol pentru bani.", a scris Alex Tocilescu pe Facebook.

