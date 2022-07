Micul dejun la un hotel de pe litoralul românesc. "Parcă-i farfurie de pomană"

În plin sezon estival, turiștii care au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul din România se plâng în continuare de serviciile de care au parte. Este cazul unei familii care și-a petrecut concediul într-un hotel din Eforie Nord care a primit același mic dejun timp de 4 zile, mai puțin pentru copil, care nu a primit mâncare dimineața, după cum a relatat mama acestuia, într-o postare pe Facebook:

"Nu suntem genul de oameni care lasă recenzii proaste, dar acum nu se mai poate. Am fost cazați la Hotel Casa Ani din Eforie Nord, am vorbit cu doamna la telefon, i-am spus că suntem 3 perechi + 1 copil de 3 ani. Totul bine și frumos, ne-a spus că acum în preț este inclus și micul dejun.

Precizez că acum doi ani am mai fost la ei și nu aveau încă restaurant, îți găteai tu. Era perfect!

Când mi-a zis că a crescut prețul, dar este inclus micul dejun a fost și mai perfect, bucurându-ne că nu plecăm cu stomacul gol pe plajă. A fost totul perfect până ne-am dus dimineața să mâncăm.

Un mic dejun (cel din poză) de nu aveai ce să mănânci. Același mic dejun a fost toate cele 4 zile (astăzi schimbase în loc de ou și crenvurști a pus cașcaval pane).

A doua zi m-au anunțat că copilul nu primește mic dejun, deoarece nu am plătit pentru el. I-am spus domnului "patron", care era foarte arțăgos, s-o pus pe ceartă, că nu mi se pare normal. Eu am plătit exact cât mi-a zis soția dânsului pe cameră.

Bineînțeles a început să țipe la mine de față cu toată lumea, "atât ai plătit, atât mănânci"

Este ultima oara când mai calc la ei.

Am primit același mic dejun în fiecare dimineață, ajunsesem să îmi vină să vomit când vedeam aceeași mâncare.

Am fost în multe locuri cu soțul și copilul, dar niciodată nu am plătit extra pentru el. Plăteam camera cât era și acolo aveam inclus.

Sunt eu prea sensibilă și am așteptări prea mari? Era sezonul legumelor. Putea pune frumos roșii, castraveți, măsline, etc.

De condiții nu mai vorbesc, afară vopsit gardul și înăuntru-i leopardul.

Apa la toaletă nu mergea, furnici în cameră. Ce-i drept, e frumoasă piscina, dar sunt totuși atâția bani pe o noapte, pentru niște condiții vai de mama lor", a scris femeia pe pagina Am fost acolo (recenzii, cazare, restaurante, vizite), de pe Facebook.

Într-un comentariu, aceasta a precizat că a plătit 370 de lei pe noapte.

Reacțiile pe care le-a stârnit

"Poze cu un astfel mic dejun doar de pe la spitale am mai văzut. Căutați recenzii pe TripAdvisor înainte de a lua ceva oriunde chiar dacă ați mai fost cu ani în urmă. Calitatea se poate schimba de la an la an în orice locație."

"Cum să fie așa ceva? Da cel mic nu mănâncă? Sau ar trebui luată camera separată pt un copil de 3 ani. Dacă tu rezervi o cameră cu mic dejun și comunici că în camera vor stă 2 adulți și un copil, au datoria să anunțe eventuale costuri în plus, la rezervare, altfel, toate persoanele din camera rezervată beneficiază de mic dejun!"

"Nu este normal să fie pus lângă un aliment pe care îl consumi ca atare, unul cu ambalaj care poate avea bacterii prin transport. Un crenvurști de exemplu, îl iei cu o ustensilă, îl pui în farfurie, restul ambalate, sunt atinse începând cu cei de transportă în magazine, apoi lucrătorii comerciali, într-un final cei din restaurant. Trebuie anunțată protecția consumatorului NEAPĂRAT!"

"Într-adevăr, sărăcăcios micul dejun mai ales că aveți în dotare și un copilaș. Însă, eu fix pt copilași am căutat mereu cazare cu bucătărie proprie, nu caut cu mese incluse, prefer să mâncăm în altă parte, dar să și gătesc eu. Nu sunt ei pretențioși tare la mâncare, dar unele gustări cum văd eu aici în farfurie, chiar nu le servesc.

Unde nu mai pui că aceelasi produse se repetă dimineți la rând. Îmi pare rău pt experiența neplăcută. Altădată, v-aș sugera să căutați recenzii și de la alți turiști, eu de fel caut până în măduva oaselor, chiar și cel mai mic detaliu. Până la urmă muncesc pentru acei bani, nu merg în concediu să-mi fac inimă rea și să mă enervez."

"Frate, chiar așa? Eu înțeleg că sistemul Horeca a fost grav afectat din 2020 încoace, dar să dai un așa mic dejun la cei cazați?"

"Micul dejun e cam sărac, într-adevăr, aș da maxim 15 lei pe el, și legat de copil, în multe locuri se cere în plus pentru micul dejun al copilului. Depinde de bunul simt al patronilor. Până la urmă, cât poate mânca un copil?"

"Și noi am fost anul trecut, nu o să mai merg niciodată în viața mea! Noi nu am avut meniul inclus, am dat 250 pe noapte parcă, mâncarea era separat. Am vrut să iau copiiilor un pilaf, când am gustat din el era stricat, am crezut că mi se pare, i-am pus și pe ceilalți de la masă și da nu mi se părea, oribil!"

"Râd cu amar, pentru că oamenii încă nu s-au trezit, și fac cheltuieli în România în loc să se ducă la turci sau bulgari, mult mai avantajos."

"Am fost internată în spital cu bebe când avea 8 luni și micul dejun a fost consistent (brânză de vaci, miere, gem, 3 felii de șuncă tip Praga, pâine, ceai).

Micul dejun servit la această pensiune nu e doar o glumă proastă, ci o carte de vizită care îi reprezintă pe patroni."

"Mergeți în Grecia, să vedeți acolo mic dejun cu mâncare gătită, legume, măsline de toate felurile, brânzeturi, fructe, cereale, suc natural, cafea,lapte,ceai, tot ce trebuie pentru un mic dejun.De când merg în Grecia nu mai pot merge pe litoralul românesc și să știți că Grecia e mult mai ieftină că România."

