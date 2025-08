De ce fug românii de litoral și lasă stațiunile goale. Care sunt nemulțumirile ce îi determină să-și facă vacanțele în Grecia, Turcia sau Bulgaria

Litoralul românesc este tot mai gol vara. Turiștii străini nu se înghesui să vină la plajă în România, iar turiștii români se îndreaptă tot mai mult spre destinații din afara țării, preferând stațiunile din Grecia, Turcia și Bulgaria.

Hotelierii se plâng în fiecare an că pierd clienți și profitul lor scade, iar în condițiile date mulți se gândesc chiar că vor fi obligați să își închidă afacerile. Însă nu sunt deloc străini de ceea ce li se întâmplă, arată Adevărul.ro

O provocarea lansată de o postare pe Reddit sub titlul: „Turiștii fug de litoralul românesc. Șezlonguri goale și reduceri, degeaba, la hoteluri”. a pornit o întreagă dezbatere, iar internauții au căutat să găsească explicații.

Cu vouchere de vacanta, prețurile au explodat

„Nu doar Horeca, ci și ăștia care închiriază camere și apartamente în regim hotelier, toți o să fie nevoiți să ofere prețuri și servicii mai bune. Mă amuzam ieri că postase unul pe un grup de Facebook că vai Doamne, ce scump e în Croația (cazare, mâncare și/sau servicii) și carevasăzică, ce evaziune fac ăia că unele localuri cer doar cash. Și i-a răspuns un anonim că și el mai mult ca sigur face evaziune, atașând o poza a domnului, pe un alt grup, care zicea că mai are doar câteva intervale disponibile la apartamentul lui de închiriat pe Booking, din Mamaia Nord. Văd că acum nu mai găsesc postarea, probabil a fost ștearsă”, a scris cineva.

Altcineva și-a amintit că hotelierii au beneficiat de pe urma bonurilor de vacanță și a altor subvenții, dar ei au crescut artificial prețurile, iar calitatea serviciilor a rămas de regulă precară: „Cine ar fi crezut că un program de subvenții duce la creșterea ridicolă a prețurilor? Șoc! Românii și piața liberă = baba și mitraliera.”

Și tot de aici a pornit un alt internaut, care a remarcat că imediat ce noul guvern a redus valoarea tichetelor bugetarilor, numărul turiștilor de la mare a scăzut, iar acest lucru a pus presiune pe prețuri, obligându-i pe unii afaceriști să le reducă.

„Ce surpriză! S-a terminat cu turismul sponsorizat de stat pentru bugetari, care trăgea prețurile în sus, iar afaceriștii de pe litoral au descoperit piața liberă? Oh, ce dramă!”, e „coincidența” remarcată.

„Singurul turism decontat de stat ar trebui să fie cel medical, restul nu”, a scris cineva.

„Să citez un tiktok: am mers la mare în Bulgaria, mi-au furat mașina, dar tot am ieșit mai ieftin ca în România”, a glumit altul.

„Sper să dea faliment toate hotelurile care te obligă să închiriezi șezlong ca să stai la plajă”, a scris un internaut.

„Ani de zile turismul a beneficiat de subvenție mascată – voucherele, dar și de o plajă largă de clienți. Ani de zile cei din turism au avut șansa de a investi în servicii de calitate și au avut șansa de a-și fideliza clienții. În loc să profite de anii cu vouchere pentru a investi și a dovedi că turismul românesc merită apreciat de către turiști, și-au bătut joc cu servicii execrabile și prețuri imense. Oamenii au ținut minte. Mulți acceptau asta din cauza voucherelor. Acum nu mai au nici un motiv să accepte bătaia de joc de pe litoralul românesc. Degeaba faci reduceri dacă oamenii s-au simțit jăcmăniți ani de zile. Turismul românesc culege ce a semănat”, a dezvoltat cineva.

Alții s-au luat direct de cei din HoReCa: „Toți cocalarii, „sportivii”, mafioții, căpșunarii fără nicio calificare reală, care au pus mâna pe ceva bani au zis să-și deschidă un restaurant, hotel, sponsorizat de stat prin voucherele alea. Ce pretenții să avem, când habar n-au ce îseamnă industria asta, vor să bage cât mai puțin și să scoată cât mai mult.”

Tarife mult prea mari

Și nemulțumirie au continuat să curgă:

„Am dat 70 de lei pe un storceag în Corbu. Faliment plăcut!”, a intervenit altul.

„Românul când nu investește și nu pune suflet în nimic: faliment. Oh nu! Dar cum s-a ajuns aici?!”, a scris cineva.

„Asta îmi amintește de o știre cu o vulcanizare de cartier, se plângea patronul că da faliment că au apărut vulcanizarile mari. Că făcea o grămadă de bani mai demult, și era fotografiat în față la o ruină de garaj fără tencuială. A făcut o grămadă de bani, dar nu a investit nimic, și acum se așteaptă să vină lumea cu mașini de 20.000 de euro în paragina lui de vulcanizare”, a fost exemplul dat de altul.

„Scade HoReCa prețurile cum au scăzut politicienii subvenția de partid. Au majorat-o exponențial, iar acum reduc la prețul de anul trecut. Horeca e la nivelul la care și dacă mă plătesc ei nu gust din ciorba lor. Cred că nu e clară situația pentru ei”, a comentat altcineva.

„Mă, prețurile ca prețurile, dar eu mai mult de o zi și o seară ce să fac "pe litoral"? Stau la plajă, mă bălăcesc o zi, beau o seară. A doua zi nu mai am chef nici de plajă, nici să beau. Vrei să vizitezi ceva? Ce să vizitezi? Delfinariu? Țigănia aia de orășel al copiilor? În sud în Vamă e și mai rău. E herghelia la Mangalia, muzeul militar de la Mangalia vai mama lui.... E jeg peste tot și nimic de făcut”, a punctat unul.

„Câte indigestii și enterocolite să iei până te prinzi că litorarul ăla nu e de vizitat. Sunt câteva cazari și restaurante relativ decente, dar majoritatea sunt bombe. Numai prăjeli și congelaturi. Inclusiv peștele e congelat”, a subliniat un internaut.

„Vouchere la 0. Să vedeți atunci că prețurile vor scădea și mai mult. În cazul ăsta sunt fan free market”, a scris cineva.

„Boicotul e cea mai bună soluție”

„Boicotul e cea mai bună soluție împotriva celor de acolo și asta e soluția și în alte cazuri”, a fost o părere.

„Nu mai știu cum este la noi cam de 25 de ani când mi-am petrecut sejurul la Urgență la Constanța în perfuzii de la mâncarea de pe litoral. Sper ca totuși urgențele să nu fie pline ca pe vremuri”, a comentat cineva.

„Nu mai este șezlongul 100-150? Mare bișniță ce era pe plaja. Acum să le vândă la toată familia lor de agarici”, a scris altul.

„Nu, proprietarii de hoteluri nu vor putea să-și cumpere Ferrari nou anul acesta, și vor trebui să rămână cu cel de anul trecut”, a fost altă opinie.

Altcineva a remarcat faptul că deși patronii de pe litoral s-au plâns permanent că nu au de unde să reducă prețurile, în fața amenințării cu falimentul au găsit soluții: „Păi parcă era totul scump și horecarul român abia daca rămânea cu ceva dupa cheltuieli, salarii și taxe. Acum are de unde „să scadă” prețurile?”

„Am călărit în peste 30 de țări, unele dintre ele mult mai sărace decât România și m-am convins de faptul că litoralul nostru e un bâlci de cel mai prost gust, dar foarte scump. Încerc să merg o dată pe an și la noi la mare dar în zonele în care plajele sunt încă lăsate în pace, cum era Tuzla până acum 2 ani”, a opinat altul.

Pentru unii prețurile sunt acceptabile

Au fost însă și voci care le-au luat apărarea hotelierilor. „Am venit să stau la Constanța vara asta cu treaba (după 4 ani de zile în care am fost în vacanță doar prin Grecia/Franța) și sincer nu înțeleg hate-ul. Cu ce comparați fraților când ziceți că sunt prețuri mari? Un șezlong la Reyna Beach era 25 de lei până acum 2 săptămâni. Acum s-a făcut 35. Un Frappe la beach bar e 21. Cluburile de pe plajă din Mamaia sunt mai mișto decât orice am văzut eu în Grecia. Efectiv se apropie de Saint Tropez ca vibe. Și cât e un cocktail? 35 de lei. Chiar decent. Mi se pare că și serviciile s-au îmbunătățit considerabil față de ultima dată când am fost. S-a întipărit (poate pe bună dreptate) în mentalul colectiv ideea asta că pe litoral țeapa e la tot pasul, dar realitatea e că lucrurile încep să meargă într-o direcție chiar ok”, a scris unul dintre puținii care le-au luat apărarea celor din HoReCa de pe litoral.

„E de 3 ori mai ieftin în Grecia și infinit mai frumos. Chiar astăzi am văzut un reportaj la știri cu un patron de plajă care se lua de toți care stăteau în fața clienților lui și blocau orizontul mării clienților lui. Și îi făcea săraci pe cei care nu închiriau șezlongurile lui”, a comentat altul.

„Și turiștii români lasă gunoaiele pe jos, dar cer să fie respectați”, a fost altă opinie.

