În ultimul timp, litoralul românesc a făcut eforturi pentru a se dezvolta, lucru care pe alocuri se vede. De exemplu, în Mamaia, în anul 2024, s-a înregistrat un număr record de turiști față de anii trecuți, lucru îmbucurător, spune Organizația de Management al Destinației. Cum întotdeauna este loc de mai bine, specialiștii au venit cu tot felul de soluții prin care litoralul să fie și mai atractiv, mai ales în extrasezon.

Stațiunea Mamaia revine în top și își dorește o reinventare pentru a atrage cât mai mulți străini, dar și turiști români. George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța a vorbit despre investiții, evenimente mai multe și dezvoltare pe plan de divertisment. Tot acesta a spus pentru Ziare.com că destinația turistică integrată Mamaia- Constanța a înregistrat o creștere de 3,5%, ceea ce o situează într-o linie pe care merge întreaga Românie.

”Dacă ne referim la anul 2024 și tragem o linie la finalul sezonului de vară, putem anunța cifre mult superioare față de 2023. Avem o creștere de 12,5% pe numărul de turiști și o creștere de 4,55% pe numărul de înnoptări. Deci noi, când am tras linie, aveam o creștere de 55.000 de turiști în plus față de anul trecut, lucru îmbucurător. Înseamnă că promovarea pentru turism la malul mării a fost eficientă. În 2023, noi am început la jumătatea anului, deci nu puteam influența decizia referitoare la o vacanță în stațiune și am început cu puține gloanțe, dar apoi ce am făcut s-a văzut din plin. Dacă în 2023 am avut 11 evenimente toate, în 2024 am avut aproximativ 70 de evenimente, atât pentru oameni mari, cât și pentru copii la scena din piațeta Perla. Am participat la marile târguri din Europa, fiindcă ne interesează ca și Mamaia și Constanța să se audă, să se vadă în țările țintă. Pentru noi țintă sunt țările cu ieșire la mare rece sau țările care nu au deloc ieșire la mare”, a declarat George Măndilă, președintele OMD.

Litoralul are nevoie de mai multe curse low cost pe aeroportul din Constanța

Acesta a explicat că, în momentul de față, organizația are trei obiective foarte clare. Unul ar fi contactul cu marii tour-operatorii din țările țintă pentru a-i convinge să pună din nou în cataloagele lor destinația turistică Mamaia și Constanța, ieșirea stațiunii Mamaia dintr-o anumită izolare și atragerea companiilor low cost (n.r cost scăzut) pe Aeroportul Kogălniceanu. De asemenea, acesta a spus că pe viitor se dorește organizarea mai multor festivaluri și concerte, cât și evenimente sportive.

”Plecăm pe main stream (n.r curentul principal), adică ce am făcut bine în 2024 vom repeta și în 2025 la un nivel mai înalt, totodată suntem interesați în dezvoltarea stațiunii, dar aici nu poate OMD-ul. Mergem mai departe și cu entertainmentul (n.r divertisment) gratuit la un nivel mai înalt, festivalurile sunt încurajate, evenimentele culturale, artistice, sportive, de sănătate care sunt încurajate și susținute prin OMD și, totodată, investiții private pe care le fac hotelierii. Mamaia este o stațiune de 8km lungime. Avem și o plajă nouă, discutăm de o nouă spațialitate a stațiunii. Această suprafață va fi din aproape în aproape bine exploatată pentru concerte, evenimente. Este plănuit un Therme, însă mai durează, pentru că durează procedura birocratică. Dar avem nevoie de așa ceva pentru a încuraja turismul de tip corporate, teambuiling în stațiunea Mamaia, fiindcă unul din obiective este ca stațiunea să fie deschisă 12 luni pe an”, a mai spus specialistul.

George Măndilă a spus că stațiunea mai are nevoie și de o sală mare de conferințe, pentru ca firmele mari să aducă angajații, dar se gândesc să propună o extindere și a telegondolei, de la mall-ul din oraș peste lacul Tăbăcăriei.

Totodată, Traian Bădulescu de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism a explicat că Mamaia și-a pierdut din identitate, însă cu o promovare mai intensă va ajunge din nou la polul distracției, așa cum era văzută stațiunea pe vremea când Radu Mazăre era primar și organiza tot felul de evenimente și petreceri. O soluție ar fi reorganizarea festivalului Mamaia, la care participau foarte multe persoane din toată țara.

”La ora actuală, Mamaia nu mai are o identitate ca în trecut, pentru că pe partea de distracție s-a dezvoltat foarte mult Mamaia Nord, Năvodari, care reprezintă altceva, aparține de Năvodari. E un fel de mic Miami al Europei Centrale și de est, nu numai eu am denumit-o așa. Mamaia era împărțită între distracție, mai ales în sudul stațiunii și partea dedicată familiilor e acum Eforie Nord de când s-au lărgit plajele. Acolo, această schimbare a fost primită foarte bine de la început, au apărut noi investiții hoteliere, prețurile sunt decente. Problema e cum să atragem turiști străini, pentru că românii merg pe litoral, mai ales între iulie și septembrie. Mamaia are concurență mai mare pe litoral și probabil ar trebui să renască prin evenimente, investiții, festivaluri, reluarea festivalului Mamaia și multe, multe altele. Întotdeauna există o modă în turism, Mamaia rămâne căutată, dar a fost depășită pe partea de familii și pe partea de distracții, așa că trebuie să se repoziționeze. A fost regina litoralului de aproape 20 de ani”, a declarat Traian Bădulescu, pentru Ziare.com.

Litoralul ar putea extinde sezonul pentru a atrage tinerii și seniorii

O problemă ar fi că în România aveam un sezon scurt, dar cu strategii bine puse la punct, stațiunea poate fi atractivă și în extrasezon. Printre soluțiile identificate de consultantul în turism se mai numără și extinderea sezonului, dar și o mai bună reconsolidare a aqua parkului și a celorlalte zone de divertisment existente. Nu în ultimul rând, obiectivele turistice, precum Cazinoul sau Castelul Reginei Maria pot aduce numeroși turiști în zonă.

”Probabil că ar trebui o campanie de promovare mai dezvoltată, mai intensă, pentru a convinge organizatorii de evenimente, corporațiile din România și nu numai că pot fi organizate și la prețuri mai reduse decât în alte zone, dacă vorbim de extrasezon. Am putea să ne axăm mai mult pe incoming (n.r sosiri) așa cum au făcut bulgarii. Ei au sezonul mai mare, din aprilie până în octombrie, atrăgând ori seniori din țările occidentale, ori tineri, pentru că ei vin și pentru distracție, prețuri mici, iar seniorii fug de căldurile extreme. E drept, litoralul nostru stă bine pe turismul balnear, pe distracții, plajele vor fi un atu, dar nu putem concura cu alte țări mediteraneene. Oricum, stăm mai bine decât germanii și polonezii. Aș promova mai mult și municipiul Constanța. Neversea-ul a făcut-o cunoscută și este un oraș deschis non-stop”, a precizat consultantul.

