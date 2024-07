Litoralul din vestul României care atrage peste 120 de mii de oameni anual. Plaja este amenajată cu palmieri, umbrele, baldachine și chiar un camping

La doar 20 de kilometri de Arad, plaja și lacul Ghioroc devin un magnet pentru locuitorii din vestul țării, mai ales în zilele toride de vară. Ghioroc Summer Festival este punctul de atracție principal, unde turiștii se adună pentru petreceri colorate și un spuma party autentic.

Corneliu Popi-Morodan, primarul comunei, declară că evenimentele atrag turiști din toată țara, inclusiv din Cluj, Bistrița, Sibiu și județele învecinate, arată Observator Antena 1.

Plaja de la Ghioroc este amenajată cu umbrele, baldachine, locuri de joacă și chiar un camping, oferind o gamă variată de activități pentru toate vârstele. Turiștii pot închiria bărci, se pot bălăci în apă sau pot sta la soare pe nisipul fin. Accesul pe plajă este liber, iar taxa de parcare de 10 lei pe zi este folosită pentru întreținerea zonei.

Sunt oameni de toate vârstele care se adună în fiecare weekend la Ghioroc să se distreze pe nisip şi printre palmieri care îi duc cu gândul la vacanţa de la mare. În fiecare an, în acest loc se adună sute de mii oameni din toată partea de Vest a ţării. Sunt peste 120.000 de oameni care vin an de an pe toată durata sezonului estival aici la Ghioroc.

