Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța

Salvamarii au arborat steagul roșu la Constanța, unde este cod galben de vânt. Turiștii nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari.

Codul galben de vânt va fi valabil până diseară, la ora 20:00. Marea este foarte agitată și se formează valuri mari, transmite Digi24.

La această oră nu este nimeni în apă, la Constanța. Este prima zi din sezonul estival când valurile sunt atât de puternice, transmite sursa citată.

Vântul suflă cu până la 70 de kilometri la oră, iar codul galben de vânt este valabil pentru toate localitățile din județul Constanța, inclusiv stațiunile de pe litoral.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmitea, luna trecută, un mesaj actual, turiștilor de pe litoral asupra pericolelor la care se supun atunci când ignoră culoarea steagului roșu. Le recomanda turiștilor să respecte semnalele și să fie responsabili:

„Culoarea steagului NU e de decor! Dragi iubitori de valuri, șezlonguri și bronz cu dungi. Dacă vedeți steagul ROȘU și tot intrați în apă… …nu sunteți aventurieri. Sunteți… candidatul perfect la bronzat pe uscat sub supravegherea colegilor de la SMURD!

Steag GALBEN? Înseamnă: intri doar dacă știi să înoți BINE – nu dacă “te ții de valuri”! Steag VERDE? E ok, dar tot nu vă transformați în delfini olimpici”, a transmis marți, 1 iulie, MAI pe Facebook.

