Pericol pe litoral. Scăldatul a fost interzis: „Steagul roșu a fost arborat încă de la primele ore ale dimineții”

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 12 August 2025, ora 15:23
580 citiri
Plajă Foto: Pixabay

Steagul roșu a fost arborat pe întreg litoralul românesc din primele ore ale dimineții, din cauza valurilor mari și a curenților puternici, iar echipajele de salvamari au fost mobilizate în regim de alertă. Accesul în apă este interzis peste cot sau la adâncimi care depășesc genunchiul, au transmis autoritățile de la mal.

Deși vântul s-a mai domolit ușor față de nopțile precedente, marea rămâne agitată și periculoasă, cu valuri înalte și curenți foarte puternici, motiv pentru care semnalizarea a fost extinsă în toate stațiunile, de la Mamaia până la Vama Veche. Salvamarii flutură semnalele de avertizare și folosesc fluierul pentru a atrage atenția turiștilor, iar intervențiile lor la marginea apei s-au înmulțit.

Situația este însă diferită în anumite locuri: în Eforie Nord s-au observat numeroase persoane în apă care nu respectă interdicția. Salvamarii încearcă să le scoată la mal și îi avertizează în permanență, dar, potrivit observațiilor, mulți continuă să se joace în valuri. De asemenea, în stațiunea respectivă au fost semnalate gropi formate pe fundul mării din cauza curenților; aceste depresioni au diametre de aproximativ doi-trei metri și pot atinge adâncimi de două metri, conform informațiilor transmise de salvamari.

Printre cei care intră în apă se află și copii care folosesc saltele gonflabile sau colace; salvamarii reamintesc, prin semnale repetate, restricția privind scăldatul în condiții de steag roșu.

