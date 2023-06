Sfaturi pentru o vacanță la mare cu bani puțini: ”Mai faci un ou, mai faci o supă”

La începutul sezonului estival, prețurile mari reprezintă o mare problemă pentru majoritatea turiștilor care intenționează să se deplaseze pe litoralul românesc. Ioana Tufaru, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, a oferit în acest sens câteva sfaturi pentru ”supraviețuire” la mare cu bani puțini.

„Urmează vacanța mare. Mergem la mare, unde să mergem? Păi lipsește o vară fără mare? Nu se poate. Doar că anul acesta am zis să mai schimbăm. Noi, de obicei, mergeam în Costinești, dar proprietarul locației unde mergeam a închis. Are o vârstă și nu mai putea să facă față. Spunea de anul trecut că vrea să închidă. Acum am făcut o rezervare la Eforie Nord, la o pensiune foarte frumoasă. N-am fost niciodată, dar am văzut poze. Sperăm să fie fain. Mergem în iunie. Așteptăm bănuții să intre întâi”, a declarat Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

„Noi gătim, da. Asta și caut, cazări care au bucătărie în curte. Mai faci un ou, mai faci o supă. Aaa, dacă în cele 5 zile sau cât stăm, mergem o dată la o terasă, e cu totul altceva. Dar așa, nu. Gătim acolo.

Eu am spus mereu: dacă nu ești un om cu fițe, se poate sta la mare și cu bani puțini. Cred că vom cheltui cam cât am cheltuit de fiecare dată. În jur de 1000 de lei, 1500 de lei cu cazare cu tot. Pentru că, ți-am zis, noi nu suntem genul să ne lăfăim. Pe plajă, de obicei nu ne cumpărăm nimic. Poate câte un frappe eu și Ionuț”, a mai spus aceasta.