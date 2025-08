Taxe mari, prețuri imense și servicii proaste: combinația care îngroapă litoralul românesc. ”Era sub demnitatea angajaților localnici să spele vase”

Faptul că prezența turiștilor pe litoralul românesc a scăzut în vara anului 2025 nu mai este un secret pentru nimeni, acest aspect fiind pe larg observat atât de opinia publică, cât și de operatori. Motivele nu sunt nici ele necunoscute, cu atât mai mult cu cât sunt vechi, raportat la perioada postdecembristă, astfel că lipsa de interes a autorităților pentru a promova litoralul românesc, combinată cu lăcomia antreprenorilor de la mare, la care se adaugă și alți factori, precum serviciile slabe și chiar aderarea la Schengen, au ajuns să creeze un tablou dezolant, după cum a explicat operatoarea unei locații Horeca din Vama Veche, sub protecția anonimatului.

Taxele și impozitele sunt mari, impozitarea muncii la fel

„Prețurile au speriat cu siguranță turiștii. Calitatea serviciilor a speriat turiștii de asemenea, pentru că, din păcate, la fel ca în toate domeniile, și în Horeca avem o mare problemă cu forța de muncă. Sezonierii nu mai vor să muncească și cei care mai lucrează sezonier de obicei sunt de o calitate umană destul de scăzută. Pe lângă faptul că nu te poți baza pe ei, astăzi vin, mâine nu vin, interacțiunea lor cu turistul lasă foarte mult de dorit și atunci evident că acesta este invariabil nemulțumit. Acum 20 de ani erau foarte mulți studenți care în timpul verii veneau și lucrau peste vară, astfel că aveai o paletă foarte mare din care să alegi personal. Acum lucrul ăsta nu se mai întâmplă, sunt foarte puțini”, a explicat aceasta pentru Ziare.com.

Antreprenoarea a mai adăugat că prețurile mari de pe litoralul românesc nu sunt doar din vina operatorilor, din moment ce pentru aceștia sunt extrem de multe lucruri de plătit.

Ads

Astfel, aceasta arată că, în momentul în care deschizi sezonier, ai niște taxe mari din start, sau, altfel spus, nu contează că o afacere deschide doar 3 luni pe an, din moment ce autorizația de funcționare costă la fel de mult, dacă nu chiar mai mult ca una pentru 12 luni.

„Taxele și impozitele sunt mari, impozitarea pe muncă este mare. Repet, avem această problemă cu forța de muncă, pentru că personalul are pretenții financiare destul de mari, iar noi ca să putem funcționa trebuie să aducem oameni care nu sunt locali, pentru că localnicii nu vor să lucreze, refuză categoric. Am avut niște angajați localnici pentru care era totul foarte greu, au plecat după o săptămână-două pentru că era sub demnitatea lor să spele vase sau să facă curățenie”, continuă aceasta.

Cheltuielile unei afaceri, includ, prin urmare, mai spune operatoarea locației din Vama Veche, inclusiv cazarea personalului care este adus din țară, al cărei preț, indiferent dacă antreprenorii plătesc cazare pentru tot sezonul sau nu, este aproape la nivelul celui de turist.

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com

Cu alte cuvinte, adaugă aceasta, este un cerc vicios care duce la aceste prețuri mari, plus perioada scurtă care limitează antreprenorii foarte mult.

Alimentarele au „ucis” competiția în Vama Veche

„Este de asemenea și mai ușor pentru turiști să plece din țară pentru că suntem în Schengen și atunci drumul până în Bulgaria și Grecia s-a scurtat și cu asta. Plus lipsa unei strategii coerente de marketing a litoralului, plus această concepție a investitorului român în care, dacă sunt două șaormerii una lângă alta, mai deschid încă una pentru că, nu-i așa, dacă lor le merge de ce să nu mai facem și o a treia. Efectiv este o lipsă de viziune a investitorului”, mai spune administratoarea afacerii.

Totodată, aceasta mai arată și faptul că, având în vedere că localnicii au această lipsă majoră de viziune, în Vama Veche sunt, probabil, 20 de alimentare și magazine generale care au prețuri ca la cârciumă și unde costă 10-12 lei o sticlă de apă.

„Ei au costuri mult mai mici de funcționare și de autorizare, sunt multe costuri în jurul unei locații Horeca pe care ei nu le au. Asta ca să nu mai spun că la alimentară poți să cumperi inclusiv shoturi la păhărel. Iar în Vamă s-au închis majoritatea cluburilor și locurilor care erau emblematice inclusiv din acest motiv, pentru că se făcea concurență directă și oamenii preferau să cumpere de la alimentară decât de la bar”, adaugă antreprenoarea.

Ads

Pe de altă parte, aceasta mai spune că este o foarte mare problemă și faptul că investitorii locali, cu alte cuvinte nu cei care vin din afara litoralului, ci cei din localitățile de pe litoral, au această mentalitate de a „arde” turistul acum pentru că vor să trăiască 12 luni din cele 2-3 luni de sezon și s-au obișnuit ca la sfârșitul sezonului să-și cumpere o mașină nouă și să plece în vacanță. Și, ca urmare, explică operatoarea locației din Vama Veche, da, prețurile sunt foarte mari.

Nu în ultimul rând, ea mai spune și faptul că, în momentul în care au intrat în vigoare voucherele de vacanță, ce au reușit cu adevărat să facă acești antreprenori a fost să fiscalizeze mare parte din servicii pentru că altfel turiștii nu puteau plăti cu tichetele de vacanță.

Dar acum, adaugă antreprenoarea, dacă au dispărut voucherele, va dispărea, probabil, și beneficiul fiscalizării.

Aceasta nu încheie fără să sublinieze însă faptul că afacerile Horeca de pe litoral sunt foarte afectate de creșterea TVA, indiferent dacă sunt cazări, locații care oferă mâncare, sau chiar de suveniruri.

Ads