”Litoralul pentru toți” începe la 1 septembrie. Ce prețuri îi așteaptă pe turiști

Cea de-a 47-a ediție a programului 'Litoralul pentru toți' se desfășoară pe parcursul lunii septembrie, perioadă în care turiștii pot beneficia de tarife reduse cu până la 60% față de față de vârful sezonului estival.

'Programul Litoralul pentru toți are o importanță majoră pentru turismul românesc, întrucât prelungește sezonul estival și face litoralul accesibil pentru cât mai mulți turiști. Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenților și celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul 'primul venit - primul servit'. Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai - 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar și cu 50-60% față de vârful de sezon', a declarat, pentru AGERPRES, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism.

Acesta a subliniat că, în general, pachetele includ cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenții au dezvoltat variante speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive.

'Recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid. Programele tip Litoralul pentru toți au determinat mulți turiști români să redescopere litoralul românesc și să observe și transformările în bine, pas cu pas, din ultimii 20 de ani. În 2004, aveam doar un hotel all inclusive, acum avem 55. În ultimii 20 de ani au fost renovate, modernizate multe hoteluri, dar au fost construite și hoteluri noi, în special în Năvodari, Mamaia, dar și în sudul litoralului. Programul 'Litoralul pentru Toți' este unic în România și susținut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, de către hotelieri în colaborare cu agențiile de turism', a precizat Traian Bădulescu.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc menționează că, în perioada 1-30 septembrie 2025, programul 'Litoralul pentru toți' oferă tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană, reduceri de până la 60% față de vârful sezonului, plaje mai liniștite și o atmosferă relaxată.

'Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute și campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții concrete pentru turiști și pentru operatori.(...) Scopul nostru este clar: să facem vacanța pe litoral accesibilă pentru toți românii și să menținem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, cu posibilitatea de plată și prin vouchere de vacanță', precizează FPTR într-o informare postată pe pagina sa de Facebook.

”Un colac de salvare”

Tur-operatorul Bibi Touring semnalează, într-un comunicat remis AGERPRES, că, deși contextul actual este unul dificil pentru turismul românesc - cu majorarea TVA, creșterea prețurilor la utilități și alimente, cu efecte negative generate de politica voucherelor de vacanță -, programul 'Litoralul pentru toți' vine ca un colac de salvare' atât pentru turiști, cât și pentru hotelieri. Turiștii pot achiziționa vacanțe la tarife reduse, iar hotelierii își pot menține unitățile deschise, cu salariați activi.

'Vacanța la mare rămâne pentru mulți români cea mai așteptată bucurie a anului. Prin 'Litoralul pentru toți', încercăm să păstrăm această bucurie vie, oferind turiștilor ocazia să se relaxeze la malul mării și în septembrie, la costuri adaptate realităților economice. Este modul nostru de a arăta că litoralul românesc poate fi accesibil și primitor pentru fiecare', a declarat Adrian Voican, președinte Bibi Group4Travel.

Astfel, în stațiunea Mamaia, un sejur la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 75 lei/persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare), iar cu demipensiune - 185 lei/persoană/noapte (minim 4 nopți de cazare).

În Eforie Nord, cazarea la un hotel de 2 stele, fără servicii de masă, ajunge la 80 lei persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare), iar la un hotel de 3 stele, cu regim all inclusive, tariful este de 237 de lei persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare).

Cazarea la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, este de 80 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare) în Eforie Sud, de 140 lei persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare) în Olimp, de 87 lei persoană/noapte (minim 5 nopți de cazare) în Neptun.

Cu mic dejun inclus, la un hotel de 3 stele, tariful este de 172 de lei/persoană/noapte (minim 2 nopți de cazare) în Jupiter și de 126 lei persoană/noapte (minim 4 nopți de cazare) în Venus.

În Saturn, un sejur la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus, costă 219 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți de cazare), iar în Mangalia oferta este de 159 lei/persoană/noapte (minim 6 nopți de cazare) la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, și de 171 lei persoană/noapte (minim 6 nopți de cazare), cu pensiune completă.

80 de lei/cameră/noapte la hoteluri de 2 stele

Și agenția de turism Paradis Vacanțe de Vis lansează ediția de toamnă a programului 'Litoralul pentru toți 2025', care vine cu tarife reduse și accesibile pentru turiștii ce doresc să profite de începutul de septembrie la malul mării.

Cele mai ieftine oferte din partea agenției încep de la 80 de lei/cameră/noapte la hoteluri de 2 stele și 100 de lei/cameră/noapte la hoteluri de 3 stele, prețuri valabile în programul special de reduceri.

Programul se desfășoară în perioada 30 august - 29 septembrie 2025, cu tarife avantajoase în aproape toate stațiunile de pe litoralul românesc. Printre ofertele disponibile se numără: Mamaia- Hotel Piccadilly, trei stele, de la 204 lei/cameră/noapte (01.09 - 14.09.2025), cazare în cameră dublă cu mic dejun, și Hotel Delta, trei stele, între 204 și 226 lei/cameră/noapte, în funcție de tipul camerei (01.09 - 06.09.2025); Eforie Nord - Hotel Brad-Bran Bega, trei stele, de la 218 lei/cameră/noapte (30.08 - 14.09.2025), cazare în cameră dublă cu mic dejun, Hotel Diana, trei stele, 163 lei/cameră/noapte (30.08 - 06.09.2025), iar începând cu 07.09 tariful scade la 81 lei/cameră/noapte, Neptun Resort, trei stele, 163 lei/cameră/noapte (30.08 - 06.09.2025), respectiv 81 lei/cameră/noapte după 7 septembrie; Neptun - Complex Spring Holiday Blue și Hotel Orange, trei stele, de la 138 lei/cameră/noapte (06.09 - 14.09.2025), cazare în dublă matrimonială/twin, Q Hotel, trei stele, 152 lei/cameră/noapte (01.09 - 14.09.2025); Olimp -Hotel Craiova by Phoenicia Blue View, trei stele, 283 lei/cameră/noapte (31.08 - 10.09.2025), cazare în cameră dublă cu mic dejun; Jupiter - Hotel Majestic, trei stele, între 318 și 346 lei/cameră/noapte (31.08 - 13.09.2025), cu mic dejun inclus; Mangalia - Hotel Paradiso, trei stele, de la 408 lei/cameră/noapte (14.09 - 30.09.2025), cazare în cameră dublă cu mic dejun; Saturn- Hotel Saturn, cinci stele, 446 lei/cameră/noapte (31.08 - 07.09.2025), respectiv 406 lei/cameră/noapte (08.09 - 13.09.2025), cazare cu mic dejun inclus

Potrivit lui Aurelian Marin, director general Paradis Vacanțe de Vis, pentru ediția din acest an se înregistrează o ușoară creștere a cererii față de anul precedent, semn că turiștii români apreciază tot mai mult avantajele vacanțelor de septembrie, când stațiunile sunt mai libere, iar prețurile considerabil mai mici.

Pachete dedicate turiștilor seniori

Sezonul estival continuă pe litoralul românesc cu prețuri pentru toate buzunarele, datorită programului 'Litoralul pentru toți', derulat de agenția de turism IRI Travel. Zeci de hoteluri din stațiunile de pe țărmul Mării Negre au lansat oferte speciale și reduceri considerabile pentru finalul sezonului, începând cu 30 august și în special pentru luna septembrie. Tarifele pornesc de la 58,7 lei/noapte și se adresează atât familiilor, cât și cuplurilor, tinerilor sau seniorilor.

Printre ofertele agenției se numără: Mamaia - Hotel Piccadilly, trei stele, pachet 4 nopți cu mic dejun, începând cu 397 lei/loc în cameră dublă, și sejur 5 nopți cu mic dejun de la 801 lei/persoană, Hotel Riviera, trei stele, pachet ce include 2 șezlonguri + umbrelă/cameră/zi, de la 962 lei/persoană / 5 nopți, Hotel Ambasador, patru stele, de la 1418 lei/persoană / 5 nopți cu mic dejun etc; Eforie Nord - Legacy Hotel, două stele - de la 311 lei/cameră / 5 nopți, Bacolux Koralio, patru stele, cu plajă privată, de la 1.389 lei/persoană; Eforie Sud - Claudia, trei stele, de la 393 lei/persoană; Costinești - Impact G, trei stele, de la 590 lei/persoană / 5 nopți, Vraja Mării, trei stele, de la 862 lei/persoană / 5 nopți cu mic dejun; Jupiter - Majestic Jupiter, trei stele, cu piscină și demipensiune, pachet de 5 nopți cu reducere de -15%, de la 1.266 lei/persoană.

Agenția vine și cu pachete dedicate seniorilor, all Inclusive de la 686 lei/persoană.

În Venus, la hotel Academy, trei stele, un sejur de 5 nopți pornește de la 842 lei/persoană, la Sanda, două stele, de 393 lei și la Carmen, trei stele - 659 lei; în Olimp, la Cocor Spa, patru stele, de la 1010 lei/persoană / 5 nopți cu mic dejun și la Steaua de Mare - Olimp Resort - pachetul all inclusive superior + șezlonguri, de la 2.849 lei/persoană; în Vama Veche, Vila Sara, trei stele, un sejur de 5 nopți cu mic dejun, pornește de la 1.311 lei/persoană (-10% reducere).

'După cum se observă, sunt foarte multe hoteluri din toate stațiunile litoralului care au lansat oferte cu reduceri foarte mari pentru perioada următoare. Aceste oferte au mare succes, iar sezonul se va prelungi datorită acestor tarife avantajoase. Am dedicat anumite pachete din acest program turiștilor seniori, cu vârste de peste 50 de ani', a declarat, pentru AGERPRES, Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

