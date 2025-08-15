Minivacanța de Sfânta Maria a umplut plajele de pe Litoral. Este cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025. Câți turiști au luat cu asalt plajele

Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanța de Sfânta Maria, susține Asociația Patronală RESTO Constanța, într-un comunicat remis vineri presei.

'Ar trebui să declar că avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate - conform cifrelor recent anunțate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În realitate, avem cu mult peste 155.000 de turiști la mare, pentru că, în continuare, avem zeci de mii de turiști cazați în structuri neautorizate.

Înțelegem și susținem total campania lansată de premierul României, Ilie Bolojan, împotriva comerțului și turismului ilicit și tocmai de aceea, în numele operatorilor HORECA ce lucrează legal și autorizat, așteptăm cu nerăbdare ca, în sfârșit, instituțiile statului să înceapă acțiuni care să scoată la lumină cazările la negru, în mii de vile și de apartamente de vacanță nefiscalizate, și comerțul ilicit de pe plaje și din bucătăriile de acasă', a transmis președintele RESTO, Corina Martin.

Aceasta a adăugat: 'Patronatul RESTO a solicitat Prefecturii Constanța, cu peste o săptămână în urmă, convocarea unui Comandament care să reunească reprezentanții instituțiilor cu atribuții în acest sens, de asemenea Direcția de control a Ministerului Public și reprezentanții patronatelor.

Ads

De exemplu, colegii noștri din Patronatul EFORIE vor indica exact locațiile și zonele de cazare neautorizată. Din păcate, nu am primit niciun răspuns de la Prefectura Constanța, deci vom continua să cerem instituțiilor statului să ne asigure un mediu concurențial corect și egal, înainte ca Guvernul să crească din nou TVA-ul în turism în octombrie - așa cum a fost anunțat deja ca intenție - dacă nu se va colecta mai mult din industria ospitalității până în toamnă'.

De asemenea, Corina Martin l-a întrebat pe actualul ministru, Radu Miruță, 'cât timp își alocă pentru ca, în sfârșit, România să introducă sistemul de numărare/evidență a turiștilor cazați - astfel încât să afle și ministrul, și mass-media și să aflăm și noi, specialiștii, câți turiști au dormit noaptea trecută la Mamaia sau la Sinaia'.

Ads

În topul celor mai căutate stațiuni de pe litoral - în structurile de cazare autorizate - pe primele locuri se află Mamaia, Neptun-Olimp și Venus, dar dacă ne referim la destinațiile cu cel mai mare grad de turism nedeclarat, în top sunt Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești.

Per ansamblu, însă, majoritatea destinațiilor estivale din Europa înregistrează scăderi ale numărului de turiști, iar destinațiile din România, între care și litoralul românesc, nu fac excepție. 'Avem cel mai dificil sezon din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid și, tocmai de aceea, se impune să abordăm, extrem de ferm și de serios, măsuri speciale, care să susțină atât industria, cât și imaginea turistică a României', a declarat Corina Martin.

Ads