Țara NATO din estul Europei care a anunțat că va doborî orice dronă ce îi încalcă spațiul aerian

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 19:50
Dronă rusească descoperită în Lituania, după lansarea din Belarus - FOTO Forțele Armate Lituaniene /lrt.lt

Printr-o decizie luată cu largă majoritate de voturi, Parlamentul Lituaniei a acordat armatei naționale dreptul să doboare orice dronă care intră neautorizat în spațiul aerian al acestei țări baltice.

Distrugerea dronei va putea fi realizată indiferent de faptul că aeronava fără pilot are sau nu armament la bord, anunță agenția Reuters în seara de 23 septembrie 2025.

Parlamentul de la Vilnius a luat această decizie după ce două drone ale Rusiei s-au prăbușit pe teritoriul Lituaniei. Anterior deciziei din ziua de 23 septembrie, armata lituaniană avea dreptul să distrugă dronele suspecte doar dacă acestea erau înarmate sau dacă reprezentau un pericol iminent pentru obiective aflate pe teritoriul național.

„Acum putem reacționa rapid în orice mod, inclusiv prin distrugerea dronelor”, a precizat ministrul Apărării, Dovile Sakaliene.

„Legile și procedurile noastre nu erau adaptate amenințărilor curente. Acum putem reacționa cu viteza fulgerului”, a explicat ministrul lituanian.

Aceste decizii și declarații venite din Lituania intervin după ce conducerea NATO a precizat că Alianța Atlantică va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra în fața a ceea ce a numit „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Rusiei, comportament manifestat inclusiv prin multiple încălcări ale spațiului aerian din mai multe țări NATO. Printre aceste țări se numără Polonia (care a și doborât patru drone ale Rusiei), Lituania și România.

Armata Română a monitorizat traiectoria dronei în spațiul aerian național, însă a decis să nu încerce doborârea aeronavei suspecte, care, în cele din urmă, s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei.

În ziua de 25 septembrie 2025, președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a CSAT în care ar urma să se aprobe măsurile de reacție împotriva dronelor care încalcă spațiul aerian românesc.

