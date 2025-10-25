Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 23:23
410 citiri
Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit FOTO X/@franakviacorka

Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind dinspre Belarus, relatează Reuters.

În contextul unei multiplicări a unor incidente în toată Europa, statele membre ale Uniunii Europene (UE) suspectează că Rusia se află la originea survolării unor instalaţii sensibile, în urma unei incursiuni a cel puţin 19 drone în spaţiul aerian al Poloniei, la începutul lui septembrie.

Aeroportul de la Kaunas, situat în partea de centru-sud a Lituanieni, a fost de asemenea închis, din acelaşi motiv.

Această întrerupere a traficului aerian intervine după un prim episod, la 4 octombrie, când traficul aerian pe aeroportul de la Vilnius a fost închis timp de mai multe ore, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane” suspecte.

Aeroporturile de la Copenhaga, şi Oslo şi-au suspendat temporar operaţiunile în septembrie.

Aeroportul de la Munchen, în Germania, a fost închis două seri la rând, din cauza unor alerte cu dronă.

Avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Guvernul de la Vilnius a cerut explicații de la emisarul lui Putin. „Rusia se comportă ca un stat terorist”
Avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Guvernul de la Vilnius a cerut explicații de la emisarul lui Putin. „Rusia se comportă ca un stat terorist”
Lituania l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei de la Vilnius după intrarea a două avioane rusești în spațiul aerian al țării, pe 23 octombrie. Ministerul lituanian de...
Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO
Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO
Două avioane de vânătoare rusești au efectuat joi, 23 octombrie, o incursiune de 18 secunde în spațiul aerian lituanian, au anunțat forțele armate ale țării, scrie Bloomberg. Avioane...
#Lituania, #aeroporturi inchise, #trafic aerian oprit, #baloane misterioase, #Belarus , #stiri internationale
Comentarii
Poza Ronald_Reagan2
Ronald_Reagan2
rank 5
Psihoze Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dmitriev, trimisul lui Putin, sugerează că Rusia vrea să negocieze cu SUA: "Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect"
  2. Bărbatul rănit în explozia din cartierul Rahova se întoarce din Austria. Care este starea lui și de ce este adus în România
  3. Prima femeie condamnată la închisoare pe viaţă în Franţa este o tânără de 27 de ani. Cazul ei a şocat întreaga ţară FOTO
  4. Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
  5. Cod galben de vânt puternic valabil în zece județe emis de ANM. Rafalele vor atinge și 120 de km/h HARTA
  6. Nicușor Dan vrea să medieze conflictul dintre magistrați și guvern pe tema pensiilor speciale. Urmează să participe la o ședință CSM
  7. Când vor avea românii încredere în ANAF? Răspunsul ministrului Finanţelor: "Instituția trebuie curăţată de la interior"
  8. Ajuns în SUA, emisarul lui Putin l-a certat pe Trump pentru "măsurile neprietenoase luate recent". I-a cerut să țină cont de "interesele" Rusiei
  9. Trump a declarat război total traficului de droguri în America Latină. A trimis în zonă unul dintre cele mai mari portavione din lume
  10. România are cea de-a doua escadrilă completă F-16 care protejează spațiul aerian. De unde vor decola avioanele de luptă