S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 13:29
778 citiri
S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”
Aeroportul din Vilnius fusese închis temporar FOTO ltou.lt

Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandiști pentru a transporta țigări din Belarus în Lituania au perturbat funcționarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autoritățile locale.

„Zborurile au fost întrerupte la aeroportul din Vilnius între ora 22:15 sâmbătă (19:15 GMT) și ora 4:40 duminică”, a declarat pentru AFP Darius Buta, un reprezentant al Centrului Național de Gestionare a Crizelor, adăugând că aproximativ 30 de zboruri au fost întârziate, anulate sau deviate.

Aproximativ 25 de baloane au încălcat spațiul aerian lituanian, dintre care două în apropierea aeroportului din Vilnius, a precizat el.

Potrivit lui Buta, duminică dimineață, unsprezece baloane încărcate cu pachete de țigări de contrabandă au fost deja găsite.

Astfel de baloane au aterizat deja în Lituania, chiar la aeroport, la începutul acestui an, iar din 2024, polițiștii de frontieră au dreptul să le doboare.

Contrabandiștii folosesc baloane meteorologice pentru a atașa pachete de țigări din Belarus, pe care le vând în Uniunea Europeană, unde tutunul este mai scump.

Lituania a înregistrat 966 de baloane similare care au intrat în țară anul trecut și 544 în acest an, potrivit domnului Buta.

„Utilizarea dronelor și a baloanelor meteorologice de către contrabandiști este considerată o activitate criminală, dar nu un act de sabotaj sau de provocare”, a declarat responsabilul.

Lituania, membră a UE și a NATO, rămâne sensibilă la încălcările spațiului său aerian după două incidente în care drone utilizate de Rusia au pătruns pe teritoriul său din Belarus în iulie, una dintre ele transportând explozibili.

Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO
Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat...
Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
Fosta ministră a turismului Elena Udrea susține că decizia Curții de Apel București în cazul Alinei Bica ar trebui să fie o lecție pentru cei care fac „abuz” în justiție. Udrea, veche...
#Lituania, #aeroport vilnius, #obiecte suspecte, #contrabanda tigari, #Belarus , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos loc de pe pamant" va costa 140.000.000 Euro! Se anunta ceva nemaivazut in Romania: "Banii jos"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Revelatia a doi vloggeri din Spania care au vrut sa afle daca Romania e saraca si periculoasa: "Adevarul e ca e foarte trist"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câștigătorul alegerilor din Cehia confirmă posibila alianță cu extrema-dreaptă. Babiš: „Ucraina nu este pregătită pentru UE”
  2. Eurodeputații cer deschiderea imediată a negocierii de aderare pe capitole cu Moldova. „Victoria clară a forțelor pro-europene este o afirmare puternică a angajamentului față de valorile UE.”
  3. S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”
  4. Putin amenință că o decizie a SUA ar putea distruge relațiile cu Rusia: „Ar fi o etapă complet nouă, calitativ diferită, a escaladării”
  5. Premierul georgian, amenințări în urma protestelor opoziției. ”O tentativă de lovitură de stat. Nimeni nu va rămâne nepedepsit” VIDEO
  6. Cea mai mare divizie de tancuri a Rusiei se îndreaptă spre Zaporojie și cei 700.000 de locuitori ai săi
  7. Două agenții puternice ucrainene se luptă pentru influență - Rusia, singurul câștigător din războiul intern din Ucraina
  8. Atac masiv al Rusiei cu sute de drone și rachete. Zelenski: Rușii au vizat din nou tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru FOTO
  9. Gisèle Pelicot ajunge din nou în fața instanței. În ce proces este implicată femeia drogată de soțul ei și violată de zeci de bărbați
  10. Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO