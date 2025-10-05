S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”

Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandiști pentru a transporta țigări din Belarus în Lituania au perturbat funcționarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autoritățile locale.

„Zborurile au fost întrerupte la aeroportul din Vilnius între ora 22:15 sâmbătă (19:15 GMT) și ora 4:40 duminică”, a declarat pentru AFP Darius Buta, un reprezentant al Centrului Național de Gestionare a Crizelor, adăugând că aproximativ 30 de zboruri au fost întârziate, anulate sau deviate.

Aproximativ 25 de baloane au încălcat spațiul aerian lituanian, dintre care două în apropierea aeroportului din Vilnius, a precizat el.

Potrivit lui Buta, duminică dimineață, unsprezece baloane încărcate cu pachete de țigări de contrabandă au fost deja găsite.

Astfel de baloane au aterizat deja în Lituania, chiar la aeroport, la începutul acestui an, iar din 2024, polițiștii de frontieră au dreptul să le doboare.

Contrabandiștii folosesc baloane meteorologice pentru a atașa pachete de țigări din Belarus, pe care le vând în Uniunea Europeană, unde tutunul este mai scump.

Lituania a înregistrat 966 de baloane similare care au intrat în țară anul trecut și 544 în acest an, potrivit domnului Buta.

„Utilizarea dronelor și a baloanelor meteorologice de către contrabandiști este considerată o activitate criminală, dar nu un act de sabotaj sau de provocare”, a declarat responsabilul.

Lituania, membră a UE și a NATO, rămâne sensibilă la încălcările spațiului său aerian după două incidente în care drone utilizate de Rusia au pătruns pe teritoriul său din Belarus în iulie, una dintre ele transportând explozibili.

Ads