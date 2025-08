Ascunsă în adâncul Parcului Național Žemaitija, în vestul Lituaniei, o fostă bază sovietică de rachete nucleare, cândva învăluită în cel mai strict secret, atrage astăzi mii de vizitatori din întreaga lume.

Printre mesteceni și pini baltici care se unduiesc în vânt, drumul pătrunde adânc într-o pădure liniștită, la circa 50 de kilometri de Marea Baltică. Aici, în timpul Războiului Rece, ofițeri ai Uniunii Sovietice așteptau, pregătiți să lanseze rachete cu focoase nucleare asupra Europei de Vest, relatează CNN.

Baza Plokštinė, odinioară clasificată ca obiectiv militar de maximă importanță, găzduiește acum Muzeul Războiului Rece – cea mai populară atracție din parc, vizitată de peste 35.000 de persoane doar în 2024.

Subsolul întunecat, cu coridoare labirintice, camere tehnice și un siloz de rachete ce coboară la peste 30 de metri în subteran, oferă o privire tulburătoare în trecutul atomic al regiunii.

Construită în secret între 1960 și 1962, baza a fost proiectată ca parte a strategiei sovietice de descurajare nucleară. Lituania de vest, pe atunci parte a RSS Lituaniene din URSS, oferea o poziție strategică: aproape de granițele NATO și cu acces la Marea Baltică.

Zona forestieră izolată din Plokštinė era ideală: solul nisipos ușor de excavat, sate rare în împrejurimi și Lacul Plateliai în apropiere, necesar pentru răcirea instalațiilor.

Lucrările au implicat peste 10.000 de muncitori din întreaga Uniune Sovietică. Totul s-a desfășurat sub o strictă supraveghere militară. „Nu știam exact ce era acolo, dar prezența soldaților și a tehnicii grele era evidentă”, își amintește Aušra Brazdeikytė, ghid la muzeu și localnică dintr-un sat apropiat.

