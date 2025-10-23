Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO

Două avioane de vânătoare rusești au efectuat joi, 23 octombrie, o incursiune de 18 secunde în spațiul aerian lituanian, au anunțat forțele armate ale țării, scrie Bloomberg.

Avioane NATO au fost trimise de urgență să intercepteze aeronavele - un SU-30 și un IL-78 - care s-au abătut la 700 de metri (0,4 mile) în interiorul spațiului aerian al Lituaniei, din Kaliningrad, enclava Rusiei de la Marea Baltică, a anunțat armata într-un comunicat.

O unitate de poliție aeriană condusă de Spania continuă să patruleze zona incidentului, a precizat aceasta.

Luna trecută, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian estonian, ceea ce țara baltică a numit o încălcare fără precedent, determinând Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să poarte discuții pe fondul acuzațiilor că Moscova devine tot mai îndrăzneață în testarea alianței.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nuseda, a numit incursiunea de joi „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei. Încă o dată, aceasta confirmă importanța consolidării pregătirii europene pentru apărare aeriană”.

