Lituania și-a închis granița după ce "66 de obiecte neidentificate" au intrat în spațiul său aerian. Ar putea fi activat articolul 4 al NATO

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:28
184 citiri
Lituania și-a închis granița după ce "66 de obiecte neidentificate" au intrat în spațiul său aerian. Ar putea fi activat articolul 4 al NATO
Premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, a anunțat inchiderea granițelor FOTO Facebook/Inga Ruginiene

Lituania a anunțat închiderea graniței cu Belarusul, după ce zeci de obiecte neidentificate, asemănătoare unor baloane cu heliu, au fost detectate în spațiul său aerian. Decizia, confirmată luni, 27 octombrie, de premierul Inga Ruginiene, vine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu regimul de la Minsk.

„Așa vrem să trimitem un semnal Belarusului și să-i spunem că niciun atac hibrid nu va fi tolerat aici”, a declarat șefa guvernului de la Vilnius, citată de The Guardian. Ruginiene a precizat că singurele excepții de la măsura închiderii frontierei vor fi făcute pentru diplomați și pentru cetățenii europeni care părăsesc țara.

Autoritățile lituaniene au anunțat că iau în calcul inclusiv activarea articolului 4 al NATO, invocând necesitatea consultărilor de securitate în fața unei potențiale „operațiuni hibride”.

Potrivit șefului Centrului Național de Management al Crizelor, Vilmantas Vitkauskas, radarele au detectat „66 de obiecte neidentificate” în noaptea de duminică spre luni. Oficialii spun că, deși unele baloane ar putea fi folosite de contrabandiști pentru transportul de țigarete peste graniță, există suspiciuni că Rusia și Belarus „pun presiune” pe Lituania și „testează” capacitatea de reacție a țării.

Deividas Matulionis, consilier al președintelui Gitanas Nauseda, a descris incidentul drept parte din „operațiunea hibrid-psihologică” menită să „perturbe viața de zi cu zi a lituanienilor”.

Consiliul de Securitate Națională de la Vilnius urmează să se reunească pentru a decide dacă măsurile vor fi extinse, inclusiv prin restricționarea tranzitului prin exclava rusă Kaliningrad.

