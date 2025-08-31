Lituania a instalat „dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. „Este vorba despre o măsură de precauție” VIDEO

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad, anunță Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews.

🇱🇻 🇷🇺 🌐 Latvia has started installing defensive barriers on its border with Russia. 🔶️ The so-called 'dragon's teeth' were spotted near the easternmost Latvian town of Zilupe. Noticing a trend? Every European country along Rusias Weston front is in an advance state of… pic.twitter.com/5sH2A6k25V — Muslim For Democracy (@Muslim4D) July 26, 2024

Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către această țară baltică pentru a descuraja o agresiune rusă.

”Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat sâmbătă comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras.

”Este vorba despre o măsură de precauție în vederea consolidării apărării”, a subliniat pe X Ministerul lituanian al Apărării.

Lituania, Letonia și Estonia sunt state membre NATO și au o frontieră comună cu Rusia. Prima, doar prin Kalinigrad, în timp ce celelalte două se învecinează cu teritoriul integral rusesc.

Lituania și Letonia au, de asemenea, o frontieră comună cu Belarusul, un aliat apropiat al Moscovei.

Cele trei țări baltice, ocupate în trecut de către fosta Uniune Sovietică (URSS), și-au crescut nivelul pregătirii din cauza amenințării unei invazii ruse, de la invazia și declanțarea Războiului din Ucraina, în 2022.

Armata lituaniană încearcă să limiteze posibilitatea unor drumuri - nefolosite - care leagă Lituania și Rusia, cu scopul de a reduce o invazie terestră.

Obstacole noi au fost instalate în posturi de frontieră - neutilizate - situate la frontiera cu Belarusul - Sumskas, Lavoriski, Raigardas și Latezeris - și în punctul de trecere a frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningradul.

În iulie, Letonia anunța instalarea unor piramide antitanc din beton de-a lungul frontierei sale cu Rusia.

