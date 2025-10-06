Baloane cu țigări de contrabandă au închis aeroportul din Vilnius timp de câteva ore

Până la 25 de baloane cu aer cald, încărcate parțial cu țigări de contrabandă, au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei sâmbătă seara, blocând zborurile de pe aeroportul din Vilnius și afectând mii de pasageri.

Autoritățile lituaniene au confirmat că incidentul a dus la perturbarea a 30 de zboruri și la întârzieri pentru aproximativ 6.000 de călători. Aeroportul și-a reluat activitatea duminică dimineață, la ora 4:50.

Deși baloanele s-au dovedit a fi purtătoare de țigări de contrabandă, incidentul a venit pe fondul unei stări de alertă ridicate în Europa, după o serie de incursiuni aeriene care au testat recent reacția NATO. Mai mulți oficiali europeni au sugerat că aceste episoade reprezintă o formă de verificare a vigilenței Alianței de către Moscova.

Lithuania's Vilnius Airport announced that its airspace had reopened after a closure in the early hours of Sunday, More than 20 balloons used to smuggle counterfeit cigarettes from Belarus to Lithuania disrupted operations at Vilnius airport overnight and affected around 30…

Regiunea baltică, în tensiune

Lituania și celelalte state baltice privesc cu îngrijorare creșterea acestor incidente. Pe 10 iulie, o dronă de fabricație rusească, de tip Gerbera, a pătruns dinspre Belarus și s-a prăbușit în regiunea Vilnius. O altă dronă, căzută pe 28 iulie într-un poligon militar, s-a dovedit ulterior a fi echipată cu un dispozitiv exploziv.

După acele evenimente, parlamentul lituanian a aprobat folosirea armatei pentru doborârea oricărui aparat fără pilot care încalcă spațiul aerian național.

18.000 de pachete de țigări confiscate

Potrivit purtătorului de cuvânt Darius Buta, două dintre baloanele de sâmbătă au survolat chiar zona aeroportului din Vilnius, iar peste 20 au fost observate în restul regiunii. Aparatele au fost înregistrate între orele 20:45 și 4:30 dimineața.

Poliția de frontieră a reușit să recupereze 11 baloane și aproximativ 18.000 de pachete de țigări de contrabandă, descoperite în mai multe locații.

Vilniusul se află la doar 40 de kilometri de granița cu Belarus, aliatul Moscovei, iar autoritățile spun că traficanții belaruși folosesc tot mai des aceste baloane pentru a introduce marfă ilegală în Uniunea Europeană. Metoda este preferată pentru că este mult mai ieftină decât utilizarea dronelor și mai greu de detectat.

Cazuri similare au fost raportate și în august, însă cu un număr mai mic de baloane. Anul trecut, forțele de frontieră lituaniene au interceptat 966 de baloane lansate dinspre Belarus. În primele nouă luni ale acestui an, numărul lor a ajuns deja la 544.

„Atât baloanele, cât și dronele folosite pentru contrabandă reprezintă activități infracționale, nu acțiuni provocatoare sau acte de sabotaj”, a precizat Darius Buta.

