Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare” de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc

Lituania a amplasat „dinți de dragon" pe un pod la granița cu Rusia

Lituania anunță un nou proiect strategic de apărare națională și regională: o zonă-tampon de securitate, lată de până la 50 de kilometri, ce va brăzda întreaga frontieră estică a țării, în vecinătatea directă a Rusiei și Belarusului. Noua infrastructură defensivă – formată din tranșee antitanc, mine, poduri pregătite pentru a fi distruse la nevoie și obstacole antiblindate – reflectă o schimbare de paradigmă în arhitectura de securitate a flancului estic al NATO.

Un proiect de anvergură baltică

Ideea unei linii defensive comune nu aparține doar Lituaniei. Estonia, Letonia și Polonia sunt parte din același efort regional, cunoscut în termeni operativi sub numele de „Linia de Apărare Baltică” – un proiect de peste 1.500 km în total, gândit să îngreuneze eventuale atacuri terestre dinspre Kaliningrad și Belarus. Toate cele patru state implicate au solicitat finanțare europeană pentru execuția lucrărilor, estimate la zeci de miliarde de euro.

Trei straturi de protecție pentru Vilnius

Conform planurilor comunicate de Ministerul Apărării din Lituania, „centura de apărare” va avea trei straturi distincte. Primul strat, cel mai apropiat de frontieră, va cuprinde șanțuri antitanc, valuri de pământ, câmpuri minate și obstacole de tip „dragon’s teeth” – piramide de beton menite să blocheze vehiculele blindate. Al doilea și al treilea strat vor include poziții de luptă fortificate pentru infanterie, poduri capcană pregătite cu explozibil și zone controlate pentru ambuscade.

Apărarea este gândită să protejeze, printre altele, și capitala Vilnius, aflată la doar 30 km de granița cu Belarus – o distanță critică, imposibil de ignorat în orice scenariu militar realist.

🇱🇹 Lithuania announces a new defence line for the border with Russia. It will deter and prevent Russia from ever invading an EU country. pic.twitter.com/h5vhoNZ5vi — NXT EU (@NXT4EU) August 14, 2025

Un arsenal în expansiune accelerată

Lituania dispune în prezent de aproximativ 23.000 de militari profesioniști și peste 100.000 de rezerviști. Bugetul pentru apărare a fost majorat spectaculos, atingând 5,5% din PIB – cel mai ridicat nivel din rândul statelor membre NATO, depășind chiar și Polonia.

În paralel, țara și-a reînnoit arsenalul: 85.000 de mine antitanc achiziționate cu 50 de milioane de euro, 44 de tancuri Leopard 2A8 cumpărate din Germania, rachete antitanc israeliene Spike LR2 în valoare de 6 milioane de euro, plus muniție standard NATO de calibrul 155 mm. Mai recent, Vilnius a anunțat ieșirea din Convenția de la Ottawa, ceea ce va permite și utilizarea minelor antipersonal.

O defensivă menită să întârzie, nu să oprească

Strategii militari de la Vilnius subliniază că scopul acestor măsuri nu este de a împiedica complet o invazie rusă, ci de a încetini înaintarea și de a canaliza trupele inamice spre zone favorabile contraatacului NATO. În plus, Lituania a început defrișări controlate în apropierea arterelor rutiere, urmărind crearea de capcane naturale pentru blindate.

O vulnerabilitate recunoscută: falia Suwalki

Raportările recente din partea comandamentelor NATO confirmă o preocupare crescândă față de regiunea Suwalki – un coridor îngust între Lituania și Polonia, considerat „călcâiul lui Ahile” al apărării baltice. Dacă acest culoar ar fi capturat, cele trei state baltice ar fi izolate complet de restul Alianței.

Generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, avertiza în iunie că Rusia ar putea lansa o ofensivă împotriva NATO până în 2029 – dacă nu mai devreme. „Trebuie să fim pregătiți să luptăm chiar și în noaptea aceasta”, spunea Breuer într-un interviu acordat BBC. Potrivit acestuia, Rusia produce anual peste 1.500 de tancuri și milioane de proiectile de artilerie, iar o parte semnificativă a acestora nu sunt folosite în Ucraina, ci rămân în stoc.

Serviciile secrete și realitatea din teren

Un raport recent al serviciului de informații letone SAB arată că Moscova pregătește sabotaje și operațiuni speciale în interiorul Europei, în anticiparea unei eventuale confruntări cu NATO. Un conflict înghețat în Ucraina ar oferi Rusiei oportunitatea de a-și muta o parte din trupele combatante mai aproape de flancul nord-estic al Alianței.

Îngrijorări similare au fost exprimate și în Danemarca, unde serviciile de informații estimează o posibilă agresiune rusă asupra unui stat NATO în intervalul de 3–5 ani, tocmai pentru a testa soliditatea articolului 5.

Între planuri și realitate

În pofida eforturilor, simulările NATO de anul trecut au sugerat că forțele lituaniene nu pot face față singure unei invazii rusești. Armarea Alianței ar rămâne esențială într-un astfel de scenariu.

Pe acest fond tensionat, ultimele atacuri rusești din Ucraina – inclusiv lovituri nocturne cu drone asupra regiunii Sumî și infrastructurii energetice din Odesa – reamintesc că, dincolo de granițe, conflictul este încă o realitate sângeroasă, cu civili răniți, copii spitalizați și cartiere întregi distruse în somn.

În acest context, „linia de apărare baltică” nu este doar un proiect de infrastructură militară, ci un semnal clar: Europa se pregătește pentru ce e mai rău, sperând încă la ce e mai bine.

