O țară mică din nordul Europei a adunat 14 milioane de euro pentru a oferi Ucrainei radare necesare apărării antiaeriene

Lituanienii continuă să susțină necondiționat Ucraina în războiul de agresiune declanșat de Rusia.

Ultima acțiunea de sprijin a locuitorilor micului stat din nordul Europei este reprezentată de strângerea unor fonduri în valoare de 14 milioane de euro.

Banii au fost colectați de Radiodifuzorul național lituanian LRT împreună cu o serie de canale de televiziune și fundații și vor fi donați pentru achiziționarea a 14 radare tactice de care are nevoie apărarea aeriană ucraineană.

Lituania a sprijinit refugiații ucraineni și s-a implicat militar în Ucraina încă de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie 2022. Țara cu o populație de doar 2,8 milioane de locuitori a preluat aproape 80.000 de refugiați ucraineni.

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.

That’s it from us. For now.

We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN