Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc

Orlen, una dintre cele mai mari companii energetice din Polonia/ FOTO:X@misku_brolis

O serie de explozii puternice au fost auzite miercuri dimineață în zona suburbană a capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) au luat foc, au anunțat autoritățile locale. Incidentul a provocat panică în rândul locuitorilor și a generat un răspuns amplu al serviciilor de intervenție.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, o persoană a fost rănită, iar coloane dense de fum au fost vizibile din mai multe cartiere ale orașului. Populația a fost avertizată să rămână în locuințe și să evite zona afectată.

The train carried LNG gas, owned by 🇵🇱 Polish petroleum company Orlen. Another act of ruzzian sabotage? https://t.co/xwIDkrTGlM — GigaKrab 🇵🇱🇺🇦🇬🇪△ (@KrabGiga) September 10, 2025

Ministrul de Interne: primele indicii arată o eroare umană

Ministrul de Interne, Vladislavas Kondratovičius, a declarat că primele date indică o posibilă încălcare a normelor de securitate la locul de muncă. „Toate ipotezele sunt luate în considerare în această etapă, dar varianta cea mai plauzibilă este cea a unui accident tehnic cauzat de neglijență”, a afirmat oficialul.

Vagoanele implicate aparțin unei companii poloneze

Ads

Conform informațiilor furnizate de poliție, vagoanele incendiate aparțineau companiei Orlen, una dintre cele mai mari companii energetice din Polonia.

Transportul fusese efectuat de la rafinăria Orlen din Lituania către terminalul GPL Baltoji Vokė, situat în apropiere de Vilnius. Într-un comunicat transmis presei, compania a precizat că „a avut loc un incendiu urmat de o explozie”, dar că terminalul nu se află în proprietatea sa directă, iar întreaga operațiune logistică fusese externalizată unui contractor.

„Colaborăm strâns cu autoritățile pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. În acest moment, nu există suspiciuni privind un act intenționat”, se arată în declarația oficială transmisă de Orlen.

Până la această oră, anchetatorii nu au identificat indicii care să sugereze un sabotaj sau un act de natură teroristă. Ancheta rămâne deschisă, iar zona este securizată de forțele de ordine.

Incidentul vine într-un context regional tensionat, marcat de preocupări legate de infrastructura critică și de siguranța lanțurilor de aprovizionare cu energie în Europa Centrală și de Est.

Ads