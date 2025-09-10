Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:37
680 citiri
Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc
Orlen, una dintre cele mai mari companii energetice din Polonia/ FOTO:X@misku_brolis

O serie de explozii puternice au fost auzite miercuri dimineață în zona suburbană a capitalei Lituaniei, Vilnius, după ce mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) au luat foc, au anunțat autoritățile locale. Incidentul a provocat panică în rândul locuitorilor și a generat un răspuns amplu al serviciilor de intervenție.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, o persoană a fost rănită, iar coloane dense de fum au fost vizibile din mai multe cartiere ale orașului. Populația a fost avertizată să rămână în locuințe și să evite zona afectată.

Ministrul de Interne: primele indicii arată o eroare umană

Ministrul de Interne, Vladislavas Kondratovičius, a declarat că primele date indică o posibilă încălcare a normelor de securitate la locul de muncă. „Toate ipotezele sunt luate în considerare în această etapă, dar varianta cea mai plauzibilă este cea a unui accident tehnic cauzat de neglijență”, a afirmat oficialul.

Vagoanele implicate aparțin unei companii poloneze

Conform informațiilor furnizate de poliție, vagoanele incendiate aparțineau companiei Orlen, una dintre cele mai mari companii energetice din Polonia.

Transportul fusese efectuat de la rafinăria Orlen din Lituania către terminalul GPL Baltoji Vokė, situat în apropiere de Vilnius. Într-un comunicat transmis presei, compania a precizat că „a avut loc un incendiu urmat de o explozie”, dar că terminalul nu se află în proprietatea sa directă, iar întreaga operațiune logistică fusese externalizată unui contractor.

„Colaborăm strâns cu autoritățile pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. În acest moment, nu există suspiciuni privind un act intenționat”, se arată în declarația oficială transmisă de Orlen.

Până la această oră, anchetatorii nu au identificat indicii care să sugereze un sabotaj sau un act de natură teroristă. Ancheta rămâne deschisă, iar zona este securizată de forțele de ordine.

Incidentul vine într-un context regional tensionat, marcat de preocupări legate de infrastructura critică și de siguranța lanțurilor de aprovizionare cu energie în Europa Centrală și de Est.

Anchetă în Germania: fostul comandant al armatei ucrainene, menționat în legătură cu exploziile de la Nord Stream
Anchetă în Germania: fostul comandant al armatei ucrainene, menționat în legătură cu exploziile de la Nord Stream
Autoritățile germane investighează posibila implicare a unor cetățeni ucraineni în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream 1 și Nord Stream 2, iar presa germană susține că anchetatorii...
NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă...
#Lituania, #Vilnius, #explozii, #vagoane de tren , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
ObservatorNews.ro
Orasul din tara unde elevii merg la scoala gratis, cu Politia, in autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
  2. Noi detalii în cazul profesoarei care s-a sinucis într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Alături de ea se afla și copilul său de 7 ani
  3. Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
  4. Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc
  5. Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”
  6. Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
  7. Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"
  8. Profesor bătut de un elev chiar la început de an școlar. Motivul care a dus la agresiune
  9. De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol
  10. Reacția Kremlinului după dronele rusești din Polonia. "Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări”