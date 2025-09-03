Panică pe cerul Lituaniei. Avionul în care se afla președintele țării a survolat Vilniusul timp de 2 ore din cauza unei drone

Avion de transport C-27J Spartan FOTO lrt.lt

Aeronava Spartan, care îi transporta pe președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, Prima Doamnă Diana Nausėdienė și o delegație lituaniană din Finlanda la Vilnius, a aterizat marți seara mai târziu decât era planificat. Purtătorul de cuvânt al președintelui a declarat pentru portalul 15min că acest lucru s-a întâmplat din cauza informațiilor primite despre prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, relatează lrt.lt.

„În timp ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații că o dronă fusese observată și că nu era sigur să se aterizeze deocamdată. Apoi, piloții au luat toate măsurile de siguranță și au aterizat după un timp”, a declarat Tomas Beržinskas, consilierul prezidențial pentru comunicare, pentru 15min.

Conform platformei de urmărire a zborurilor FlightRadar24, aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Lituaniene, care transporta delegația lituaniană din Helsinki, unde are loc Campionatul European de Baschet, trebuia să sosească la Vilnius la ora 20:40, dar a aterizat la ora 21:16. Aeronava a înconjurat zona Vilnius timp de aproximativ o jumătate de oră.

După cum a relatat Oro Navigacija, au fost activate procedurile de siguranță a zborului.

„Am primit o notificare de la Securitatea Aviației Aeroporturilor Lituaniene că o dronă a fost observată în Liepkalnis. Procedurile de siguranță a zborului au fost apoi activate - zborurile au fost suspendate pentru scurt timp, iar când s-au primit informații că nu există nicio amenințare, traficul a fost reluat. Împreună cu alte servicii, clarificăm ce fel de dronă a perturbat traficul aerian. Le vom comunica imediat ce vom avea cele mai recente informații”, a declarat Oro Navigacija.

