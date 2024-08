Vestea care-l va înfuria teribil pe Putin. Ce construiește Lituania la granița cu Rusia FOTO

Lituania a început luni, 19 august, construirea unei baze militare, care, după finalizarea sa, până la sfârșitul anului 2027, va primi până la 4.000 de militari germani gata de luptă, în prima desfășurare permanentă a armatei germane de după Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Germania s-a angajat anul trecut să desfășoare trupe în Lituania, stat membru al UE şi al NATO şi vecin cu Rusia. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a comparat această decizie cu desfăşurarea de forţe aliate în Germania de Vest în timpul Războiului Rece pentru a apăra Europa Occidentală în cazul unui atac sovietic.

Şeful de Stat Major lituanian, Raimundas Vaiksnoras, a estimat că ţara sa va cheltui peste 1 miliard de euro în următorii trei ani pentru ridicarea bazei, unul din cele mai ample proiecte de construcţii din istoria Lituaniei, potrivit G4Media.

Aceasta este ‘o investiţie uriaşă’ pentru o ţară cu 2,9 milioane de locuitori şi o economie de zece ori mai mică decât a Germaniei, a spus Vaiksnoras în marja ceremoniei de inaugurare a lucrărilor.

