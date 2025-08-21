Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian

Lituania este al doilea membru NATO care declară o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței în luna august, ca răspuns la amenințarea dronelor rusești. Autoritățile de la Vilnius au stabilit interdicția de-a lungul a 90 km de-a lungul graniței cu Belarus, în apropierea capitalei Lituaniei. Estonia are în vigoare o zonă de interdicție aeriană pe întreaga frontieră cu Federația Rusă.

„Această măsură a fost luată având în vedere situația de securitate și amenințările la adresa societății, inclusiv riscurile pentru aviația civilă cauzate de încălcarea spațiului aerian de către aeronave fără pilot”, a declarat joi, 21 august, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Lituania.

Zona de interdicție aeriană va permite forțelor armate lituaniene să reacționeze la încălcările spațiului aerian, se arată în comunicat.

Lituania are o frontieră comună de 679 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 de kilometri de frontieră.

Zona de interdicție aeriană a fost instituită pe 14 august și se întinde de la sol până la 12.000 de picioare (3,7 kilometri), potrivit avizului autorității de navigație aeriană. Aeronavele din această zonă se confruntă cu „riscul de interceptare și/sau angajare în luptă în cazul penetrării”.

Lituania a solicitat NATO mai multe mijloace de apărare aeriană după ce două aeronave militare fără pilot identificate ca drone Gerbera, construite și utilizate de Rusia împotriva Ucrainei, au zburat în Lituania din Belarus în iulie și s-au prăbușit.

În cel mai recent incident, pe 28 iulie, o dronă înarmată cu 2 kg de explozibili a survolat Vilnius înainte de a se prăbuși într-o zonă de antrenament militar utilizată de armata germană, la aproximativ 100 de kilometri de graniță.

Autoritățile au declarat că drona era probabil dirijată de Rusia către Ucraina, dar a fost dezorientată de apărarea ucraineană.

O altă dronă Gerbera a intrat în Lituania din Belarus pe 10 iulie, ceea ce a dus la evacuarea temporară a prim-ministrului de atunci, Gintautas Paluckas, și a președintelui Parlamentului, Saulius Skvernelis, în adăposturi antiaeriene, până când autoritățile au stabilit că drona nu era periculoasă.

Drone rusești în Estonia și Polonia

Oficialii polonezi au raportat miercuri, la rândul lor, că o dronă rusă s-a prăbușit într-un câmp din estul Poloniei, incident pe care ministrul apărării din Polonia l-a descris ca fiind o provocare din partea Moscovei.

Estonia a instituit o zonă de interdicție aeriană de-a lungul întregii sale frontiere cu Rusia, în perioada 31 iulie - 25 august, invocând „activitatea aeronavelor fără pilot”, potrivit paginii web a autorității estoniene de navigație aeriană.

Rusia și Belarus au anunțat exerciții militare comune în luna septembrie, cu scopul exercițiilor de a pregăti cele două țări pentru a „respinge o eventuală agresiune”.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că începe lucrul la un parteneriat strategic cu Iran, alt aliat tradițional al Rusiei.

