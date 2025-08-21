Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian

Autor: Aniela Manolea
Joi, 21 August 2025, ora 17:25
469 citiri
Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian
Dronă rusească descoperită în Lituania, după lansarea din Belarus FOTO / Forțele Armate Lituaniene /lrt.lt

Lituania este al doilea membru NATO care declară o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței în luna august, ca răspuns la amenințarea dronelor rusești. Autoritățile de la Vilnius au stabilit interdicția de-a lungul a 90 km de-a lungul graniței cu Belarus, în apropierea capitalei Lituaniei. Estonia are în vigoare o zonă de interdicție aeriană pe întreaga frontieră cu Federația Rusă.

„Această măsură a fost luată având în vedere situația de securitate și amenințările la adresa societății, inclusiv riscurile pentru aviația civilă cauzate de încălcarea spațiului aerian de către aeronave fără pilot”, a declarat joi, 21 august, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Lituania.

Zona de interdicție aeriană va permite forțelor armate lituaniene să reacționeze la încălcările spațiului aerian, se arată în comunicat.

Lituania are o frontieră comună de 679 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 de kilometri de frontieră.

Zona de interdicție aeriană a fost instituită pe 14 august și se întinde de la sol până la 12.000 de picioare (3,7 kilometri), potrivit avizului autorității de navigație aeriană. Aeronavele din această zonă se confruntă cu „riscul de interceptare și/sau angajare în luptă în cazul penetrării”.

Lituania a solicitat NATO mai multe mijloace de apărare aeriană după ce două aeronave militare fără pilot identificate ca drone Gerbera, construite și utilizate de Rusia împotriva Ucrainei, au zburat în Lituania din Belarus în iulie și s-au prăbușit.

În cel mai recent incident, pe 28 iulie, o dronă înarmată cu 2 kg de explozibili a survolat Vilnius înainte de a se prăbuși într-o zonă de antrenament militar utilizată de armata germană, la aproximativ 100 de kilometri de graniță.

Autoritățile au declarat că drona era probabil dirijată de Rusia către Ucraina, dar a fost dezorientată de apărarea ucraineană.

O altă dronă Gerbera a intrat în Lituania din Belarus pe 10 iulie, ceea ce a dus la evacuarea temporară a prim-ministrului de atunci, Gintautas Paluckas, și a președintelui Parlamentului, Saulius Skvernelis, în adăposturi antiaeriene, până când autoritățile au stabilit că drona nu era periculoasă.

Drone rusești în Estonia și Polonia

Oficialii polonezi au raportat miercuri, la rândul lor, că o dronă rusă s-a prăbușit într-un câmp din estul Poloniei, incident pe care ministrul apărării din Polonia l-a descris ca fiind o provocare din partea Moscovei.

Estonia a instituit o zonă de interdicție aeriană de-a lungul întregii sale frontiere cu Rusia, în perioada 31 iulie - 25 august, invocând „activitatea aeronavelor fără pilot”, potrivit paginii web a autorității estoniene de navigație aeriană.

Rusia și Belarus au anunțat exerciții militare comune în luna septembrie, cu scopul exercițiilor de a pregăti cele două țări pentru a „respinge o eventuală agresiune”.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că începe lucrul la un parteneriat strategic cu Iran, alt aliat tradițional al Rusiei.

Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar....
Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze și Europa trebuie să fie parte a oricăror negocieri de pace, alături de Ucraina, Rusia și SUA, întrucât este în joc...
#Lituania, #spatiu aerian inchis, #Belarus, #drone rusesti, #NATO, #razboi Ucraina , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat ca ar avea, de fapt, 42! La ce echipa a ajuns si cum arata astazi
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
DigiSport.ro
"Suntem tara mica!". Gigi Becali a intrat in direct, dupa lovitura uriasa primita de FCSB

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polițiștii și procurorii au descoperit în România o fabrică clandestină de țigări. Produsele imitau mărci cunoscute și erau vândute "la negru"
  2. Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o vastă bază militară VIDEO
  3. Andrei Caramitru critică dur intenția Guvernului de a modifica Pilonul II: "Banii ăia sunt proprietatea oamenilor. Nu ai statului"
  4. Câte cazuri de West Nile au fost confirmate până acum în vara lui 2025. Cele mai multe au fost în București
  5. Rusia vrea drept de veto pentru orice ajutor militar acordat Ucrainei și atacă din nou legitimitatea lui Zelenski
  6. În doar patru ore, polițiștii au dat aproape 100 de amenzi pentru pietoni și pentru conducătorii de trotinete electrice
  7. Lituania stabilește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței cu Belarus, după ce multiple drone rusești i-au încălcat spațiul aerian
  8. Mesaj șocant al lui Trump. Liderul SUA recomandă Ucrainei să atace Rusia, aceasta fiind singura ei șansă de a câștiga războiul
  9. Zelenski, despre negocieri, teritorii și garanții de securitate: „Putin vrea să ne vândă aer”
  10. Armata Română se declară "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina". MApN se laudă cu flote de avioane F-16 și bazele aeriene la standarde NATO