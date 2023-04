Irina Begu și-a aflat adversara din optimile turneului de finală ale Mutua Madrid Open, turneu de categorie WTA 1000.

Astfel, Irina Begu va juca în optimi cu rusoaica Liudmila Samsonova, locul 18 WTA.

Samsonova a trecut ca un TGV peste Jelena Ostapenko (scor 22 WTA), scor 6-2, 6-0 în puțin peste o oră de joc. În setul al doilea, Samsonova a pierdut doar șase puncte în fața letonei, care a fost de nerecunoscut!

Va fi prima confruntare dintre Irina Begu și Liudmila Samsonova.

