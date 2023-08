Rusoaica Samsonova a dat lovitura la Montreal: s-a calificat în finală, dar n-are timp să se bucure

Rusoaica Liudmila Samsonova, locul 18 WTA, a ajuns în prima ei finală de categorie WTA 1000.

Ea a învins-o pe Elena Rybakina din Kazahstan (locul 4 WTA), scor 1-6, 6-1, 6-2.

Samsonova nu are prea mult timp nici să se bucure, nici să se refacă. Pentru că semifinala ei cu Rybakina a fost amânată din cauza ploii, ea e obligată să joace în aceeași zi și finala.

De la ora 00.00 (17.00 la Montreal), Samsonova o va întâlni în ultimul act al turneului de la Montreal pe Jessica Pegula, din SUA.

