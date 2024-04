Ce surpriză! Cine e antrenorul care îl va înlocui pe Klopp la Liverpool

Liverpool a ajuns la un acord verbal cu oficialii de la Feyenoord pentru a-l recruta pe antrenorul Arne Slot. Se aşteaptă ca un acord final să fie încheiat în acest weekend.

Slot îşi anunţase deja intenţia de a se alătura clubului englez: „Mi-ar plăcea să merg la Liverpool”, a recunoscut el joi. „Acum aştept să văd dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord. Sunt foarte încrezător„, a spus el.

Potrivit BBC, valoarea tranzacţiei ar putea ajunge până la 9,4 milioane de lire sterline (10,9 milioane de euro). Actualul antrenor al echipei, germanul Jürgen Klopp, care va demisiona la finalul sezonului, a declarat vineri că a fi tehnician la Liverpool este „cea mai bună meserie din lume”.

Slot a preluat funcţia de manager al lui Feyenoord în 2021 şi şi-a confirmat interesul de a conduce în Premier League atunci când a numele lui a fost vehiculat la Tottenham în 2023.

În vârstă de 45 de ani, antrenorul olandez are în palmares un titlu și o cupă (câștigată anul acesta) cu Feyenoord.

