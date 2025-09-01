150 de milioane de euro! Transfer stelar la Liverpool

Clubul englez de fotbal Newcastle United a acceptat o ofertă record a lui Liverpool pentru transferul atacantului suedez Alexander Isak la ''cormorani'', după mai multe săptămâni de incertitudine, potrivit presei britanice de luni, citată de AFP.

Cele două cluburi s-au înțeles pentru 130 de milioane de lire sterline (150 de milioane de euro), inclusiv bonusuri, au relatat The Athletic și The Telegraph.

Isak, 25 ani, urmează să efectueze vizita medicală luni, înainte de a semna un contract pe șase ani, în ultima zi de mercato, scrie The Athletic.

Internaționalul suedez (52 selecții), care mai avea trei ani de contract cu Newcastle, a refuzat să mai joace pentru ''coțofene'', care au declinat luna trecută o ofertă făcută de Liverpool și estimată la 125 de milioane de euro.

Isak a ajuns la Newcastle de la Real Sociedad în 2022, pentru 70 de milioane de euro. El a marcat 23 de goluri în Premier League în sezonul trecut, în care Newcastle s-a clasat pe cinci și a obținut calificarea în Champions League.

Sâmbătă, atacantul german Nick Woltemade (23 ani), de la VfB Stuttgart, a semnat cu Newcastle, pentru o sumă estimată între 75 și 90 de milioane de euro, o operațiune care ar trebui să deblocheze plecarea lui Isak.

Conform sumelor avansate de BBC și The Guardian, Liverpool a cheltuit 416 de milioane de lire (480 de milioane de euro) în mercato de vară, prin venirile lui Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez și Jeremie Frimpong, pe lângă cea a lui Isak.

