Campioana Angliei, în stare de șoc. A patra înfrângere la rând în Premier League

FC Liverpool, deținătoarea titlului, a suferit sâmbătă seara a patra sa înfrângere consecutivă în campionatul de fotbal al Angliei, înclinându-se la limită pe terenul formației Brentford, scor 2-3, într-un meci contând pentru etapa a 9-a din Premier League.
Gazdele au deschis rapid scorul, prin Dango Ouattara, după doar cinci minute de la startul partidei, iar apoi și-au dublat avantajul prin Kevin Schade (45). Liverpool a redus din handicap în timpul suplimentar al primei reprize, prin Milos Kerkez (45+5), însă Brentford a refăcut diferența de două goluri după pauză, în urma unui penalty transformat de Thiago (60). Rezultatul final al întâlnirii a fost stabilit de Mohamed Salah, în minutul 89.
Liverpool, care venea după o victorie categorică în Liga Campionilor, obținută miercuri la Frankfurt în meciul cu Eintracht (5-1), a coborât pe locul al șaselea în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Brentford a urcat pe poziția a zecea, cu 13 puncte.
Tot sâmbătă, Manchester United s-a impus cu scorul de 4-2 pe Old Trafford în partida cu formația Brighton, prin golurile marcate de Matheus Cunha, aflat la primul său gol în tricoul Red Devils (24), Casemiro (34) și Bryan Mbeumo (61, 90+7). Pentru oaspeți au punctat Dany Welbeck (74) și Charalampos Kotoulas (90+2).
Manchester United a obținut cu această ocazie a treia sa victorie consecutivă în liga engleză și s-a instalat provizoriu pe locul al patrulea în Premier League, la egalitate de puncte (16) cu rivala Manchester City (locul 3), care va juca duminică în deplasare cu Aston Villa.
Rezultate:
Vineri
Leeds United - West Ham United 2-1
Au marcat: Aaronson (3), Rodon (15), respectiv Fernandes (90).
Sâmbătă
Newcastle - Fulham 2-1
Au marcat: Murphy (18), Guimaraes (90), respectiv Lukic (56).
Chelsea Londra - Sunderland 1-2
Au marcat: Garnacho (4), respectiv Isidor (22), Talbi (90+3).
Manchester United - Brighton 4-2
Au marcat: Cunha (24), Casemiro (34), Mbeumo (61, 90+6), respectiv Welbeck (74), Kostoulas (90+2).
Brenford - FC Liverpool 3-2
Au marcat: Ouattara (5), Schade (45), Thiago (60 - penalty), respectiv Kerkez (45+5), Salah (89).
Duminică sunt programate meciurile Bournemouth - Nottingham Forest, Arsenal Londra - Crystal Palace, Aston Villa - Manchester City, Wolverhampton - Burnley și Everton - Tottenham Hotspur.
Clasament:
1. Arsenal Londra 19 puncte
2. Sunderland 17
3. Manchester City 16
4. Manchester United 16
5. Bournemouth 15
6. FC Liverpool 15
7. Tottenham Hotspur 14
8. Chelsea Londra 14