Eliminare suferită de campioana Angliei, după patru înfrângeri la rând în Premier League

Autor: Teodor Serban
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 09:13
268 citiri
Palace a eliminat-o pe Liverpool FOTO X CPC

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a cedat miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Crystal Palace, în turul patru al Cupei Ligii.

FC Liverpool este în cădere liberă. Echipa lui Arne Slot a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate (patru la rând în Premier League), de data aceasta în faţa lui Crystal Palace, „cormoranii” părăsind Cupa Ligii. Ismaila Sarr a înscris de două ori pe finalul primei părţi, amuţind suporterii de pe Anfield, iar Yeremy Pino a înschis tabela în minutul 88. Slot a utilizat o echipă fără titularii obişnuiţi, iar în minutul 79 Amara Nallo a fost eliminat, lăsând pe Liverpool în zece.

Pe Molineux Stadium, Chelsea s-a impus greu, cu 4-3, după ce a condus cu 3-0, gazdele s-au apropiat la 2-3, apoi londonezii au marcat al patrulea gol, pentru ca Wolves să mai înscrie odată.

Rezultate înregistrate miercuri, în turul al patrulea din Cupa Ligii:

Arsenal Londra – Brighton 2-0 (Nwaneri 57, B. Saka 76);

FC Liverpool – Crystal Palace 0-3 (I. Sarr 41, 45, Y. Pino 88);

Swansea – Manchester City 1-3 (G. Franco 12 / Doku 39, Marmoush 77, Cherki 90+3);

Wolverhampton – Chelsea 3-4 (Arokodare 48, Moller Wolfe 73, 90+1 /Andrey Santos 5, T. George 15, Estevao 41, Gittens 89).

Newcastle – Tottenham 2-0 (Schar 24, Woltemade 50).

