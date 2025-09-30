La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară.

În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marţi, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt în jurul orei 3 dimineaţa.

În faţa hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat şi au aprins un impresionant foc de artificii, care a luminat şi a răsunat în jurul clădirii.

Alexander Isak, Mo Salah, Florian Wirtz şi colegii lor au trebuit să se trezească în mijlocul nopţii, confruntaţi cu atmosfera electrizantă care îi aşteaptă la Rams Park, renumit pentru fervoarea şi zgomotul suporterilor săi.

Fanii turci, cunoscuţi pentru cântecele şi rachetele luminoase, au vrut în mod clar să lase o impresie puternică înainte de fluierul de start de marţi seara, la ora 22:00.

THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp — Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

