Antrenorul german Jurgen Klopp şi-a încheiat duminică, pe teren propriu, într-un meci cu Wolverhampton, scor 2-0, înţelegerea cu echipa engleză FC Liverpool, după nouă ani în care i-a condus pe „cormorani”.

Suporterii prezenţi pe Anfield şi-au luat la revedere de la Jurgen Klopp, tehnicianul german care a readus The Reds la gloria de altădată. FC Liverpool a jucat cu Wolverhampton, de care a dispus cu 2-0, iar după meci întregul stadion i-a cântat lui Klopp „You’ll Never Walk Alone”. Clubul a organizat o ceremonie specială la despărţirea de Klopp, de staff-ul acestuia şi de jucătorii care şi-au încheiat contractul cu echipa – Thiago Alcantara şi Joel Matip.

Jurgen Klopp s-a remarcat cu un gest unic în istoria fotbalului, fredonând numele antrenorului care va veni în locul său, olandezul Arne Slot.

Wow, this is one of the most unique moments in football. Jurgen Klopp just started a cheer for ARNE SLOT, LA, LA, LA, LA,LA.pic.twitter.com/PtAbnpzmzK