Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Brentford, într-un meci din cadrul etapei a 35-a din Premier League.

Liverpool s-a impus la limită şi cu multe emoţii în faţa lui Brentford, prin golul marcat de Mohamed Salah în minutul 13. Salah a ajuns la cota 19 goluri marcate în acest sezon de Premier League.

FC Liverpool este pe locul 5 în Premier League, cu 62 de puncte. Brentford ocupă poziţia a 9-a, cu 50 de puncte.

Înaintea partidei, de la difuzoare a răsunat imnul God Save the King pentru a marca încoronarea Regelui Charles.

Fanii lui Liverpool au fluierat din toți rărunchii de îndată ce crainicul stadionului a anunțat că va fi difuzat imnul. De asemenea, pe Anfield au fost arborate mesaje împotriva regelui proaspăt încoronat.

Gestul lor a fost criticat de presa din Albion. "Liverpool's Anthem Shame", a titrat Daily Mail.

