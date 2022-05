Putea da lovitura cu 5 lire sterline: pariul nebun făcut de un fan Liverpool, "îngropat" de victoria lui City

Înaintea începerii sezonului, un fan Liverpool a mizat 5 lire sterline pe faptul că echipa lui favorită va câștiga toate trofeele puse în joc.

Suporterul respectiv a primit o cotă de 2000, astfel că ar fi încasat 10.000 de lire sterline dacă Liverpool câștiga patru trofee: cele două cupe ale Angliei, Premier League și Liga Campionilor.

Liverpool a cucerit Cupa Angliei, Cupa Ligii și ar fi luat și titlul, dacă Manchester City nu ar fi învins-o pe Aston Villa în ultima etapă.

Cormoranii vor juca pe 28 mai finala Ligii Campionilor contra celor de la Real Madrid.

My bad boy still going. #LFC 🙏🏼 pic.twitter.com/2dlnByhWmP