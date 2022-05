Liverpool i-a furat lui Real Madrid un fotbalist de mare viitor FOTO

Proaspăt calificată în finala Ligii Campionilor, Liverpool pregătește deja lotul pentru sezonul viitor.

Britanicii au dat deja o primă lovitură, reușind să obțină acceptul unui tânăr mijlocaș francez Aurelien Tchouameni, pentru care AS Monaco va încasa 70 de milioane de lire sterline.

Tcouameni va semna pe cinci ani, renunțând astfel la ofertape care i-o făcuse Real Madrid,unul dintre factorii decisivi în alegerea sa fiind posibilitateade a lucra cu Jurgen Klopp.

Excl 🚨 Aurelin Tchouameni has chosen Liverpool over Real Madrid. He will sign a 5 year deal. Contract + bonuses in the works. Jurgen Klopp signing a new deal at #LFC was a big factor. Deal almost over the line. 🇫🇷 pic.twitter.com/xReWKoEVvB