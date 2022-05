Liverpool se încurcă acasă cu Tottenham! Guardiola jubilează după acest rezultat

Liverpool a făcut un mare pas greșit în lupta acerbă pe care o dă cu Manchester City pentru câștigarea campionatului.

Liverpool a făcut doar 1-1 în meciul de acasă cu Tottenham. Oaspeții au deschis scorul prin Son în minutul 56, iar Diaz a egalat în minutul 74.

Gruparea de pe Anfield are acum 83 de puncte, la fel ca și Manchester City, însă echipa lui Guardiola joacă acasă cu Newcastle duminică (ora 18.30) și se poate distanța la trei puncte în fruntea clasamentului.

Tottenham (locul 5) încă mai speră să prindă un loc în Top 4 pentru a se prezenta în Liga Campionilor în sezonul viitor.

