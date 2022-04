Liverpool, de neoprit în Anglia. Perfomanța uluitoare a echipei lui Jurgen Klopp

Formaţia Liverpool a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Newcastle, într-un meci din etapa a XXXV-a a campionatului Angliei.

Golul a fost marcat de Keita, în minutul 20.

Victoria de sâmbătă este al 42-lea succes obţinut de Liverpool în acest sezon în toate competiţiile, un record pentru club. În 1985/1986 şi 2019/2020, Liverpool a înregistrat câte 41 de victorii.

Liverpool este lider în clasament, cu 82 de puncte, cu două mai multe decât Manchester City, care are însă un meci mai puţin. Pe locul trei este Chelsea, care are 66 de puncte. Newcastle este pr 9, cu 43 de puncte.

1985/86: 41

2019/20: 41

2021/22: 𝟰𝟮

A 🆕 club record for wins in all competitions during a single season 🙌 pic.twitter.com/8fFvV5m0X6