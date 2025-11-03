Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate

Atacantul român Liviu Antal a marcat pentru al optulea meci consecutiv pentru Zalgiris Vilnius, în campionatul de fotbal al Lituaniei, duminică, în meciul cu FC Hegelmann, câștigat cu 3-1 pe teren propriu, în etapa a 35-a.

Oaspeții au marcat primii, prin camerunezul Abdel Njoya (18), dar sârbul Nemanja Mihajlovic (20) a restabilit egalitatea. Antal a adus echipa gazdă în avantaj înainte de pauză (45), scorul final fiind stabilit de autogolul lui Vilius Armalas (71).

Antal a jucat 87 de minute și are 12 goluri în 19 partide pentru Zalgiris în acest sezon. Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la gazde.

Mijlocașul român Patrick Popescu a evoluat 69 de minute la oaspeți.

Înaintea ultimei etape, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, virtual campioană, cu 74 de puncte, urmată de FC Hegelmann, 64 de puncte, Zalgiris Vilnius, 62 de puncte, etc.

