Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 08:29
218 citiri
Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
Liviu Antal

Atacantul român Liviu Antal a marcat pentru al optulea meci consecutiv pentru Zalgiris Vilnius, în campionatul de fotbal al Lituaniei, duminică, în meciul cu FC Hegelmann, câștigat cu 3-1 pe teren propriu, în etapa a 35-a.

Oaspeții au marcat primii, prin camerunezul Abdel Njoya (18), dar sârbul Nemanja Mihajlovic (20) a restabilit egalitatea. Antal a adus echipa gazdă în avantaj înainte de pauză (45), scorul final fiind stabilit de autogolul lui Vilius Armalas (71).

Antal a jucat 87 de minute și are 12 goluri în 19 partide pentru Zalgiris în acest sezon. Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la gazde.

Mijlocașul român Patrick Popescu a evoluat 69 de minute la oaspeți.

Înaintea ultimei etape, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, virtual campioană, cu 74 de puncte, urmată de FC Hegelmann, 64 de puncte, Zalgiris Vilnius, 62 de puncte, etc.

Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă. În minutul 13 la un corner al echipei sale, sibianul Selimovic,...
Investitor la un club din Superliga? Miliardarul ucrainean pregătește o afacere uriașă în România
Investitor la un club din Superliga? Miliardarul ucrainean pregătește o afacere uriașă în România
Rinat Ahmetov, miliardarul ucrainean și patronul lui Șahtior Donețk, ar putea deveni în curând un nume important și în fotbalul românesc. Omul de afaceri a depus două oferte pentru...
#Liviu Antal, #zalgiris vilnius, #fc hegelmann, #otelul galati , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nelu Varga l-a desființat pe fostul antrenor de la CFR Cluj: "Un analfabet! Se ruga de mine să îl angajez"
  2. Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
  3. A desființat Rapidul după meciul din Bănie: "Cea mai slabă echipă care a evoluat aici! Arbitrul a fost omul lor"
  4. Patronul Craiovei, revoltat după meciul cu Rapid: "Este frustrant când se întâmplă sub ochii tăi"
  5. Nebunie în Serie A, după meciul dintre Milan și Roma: cum arată clasamentul la vârf
  6. Antrenorul Rapidului, furios după partida din Bănie! Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă
  7. De ce a plecat Rădoi de pe bancă înainte de terminarea meciului cu Rapid
  8. Reacție dură după meciul dintre Craiova și Rapid: "Penibil! Ieșea un scandal cât casa”
  9. Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula
  10. S-a terminat Craiova - Rapid. Avem un nou lider în Liga 1, după un meci decis de un penalty acordat în minutul 90+7