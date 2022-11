Gigi Becali, refuzat de Liviu Ciobotariu! Ilie Dumitrescu: "Îl admir, a avut mândrie"

Dacă sunt antrenori car ar veni pe jos la FCSB, unde se oferă un salariu de 10.000 de euro lunar, alți tehnicieni nu sunt așa tentați de acest post.

Motivul e ușor de intuit, influența și imixtiunea patronului Gigi Becali.

După ce Voluntariul a câștigat cu 1-0 pe terenul Botoșaniului, Liviu Ciobotariu a spus că a fost dorit de FCSB, dar a refuzat acest post.

”Într-adevăr, cei de la FCSB m-au dorit. Vreau să-i mulțumesc domnului Gigi Becali, care s-a gândit la mine. Probabil că am avut rezultate bune la Voluntari, am fost apreciat pentru ceea ce am făcut aici și în cariera mea. Nu vreau să discut prea multe.

Nu vă spun motivele, nu pot să vă spun gândurile mele și ce am discutat cu cei de la FCSB. A fost decizia mea! Dacă acum sunt îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari, înseamnă că mi-am dorit să fiu aici”, a spus Liviu Ciobotariu.

”Îl admir! E un antrenor care nu a avut puțin noroc, dacă ne aducem aminte că a fost la câteva minute să câștige campionatul atunci cu Târgu Mureș. E un antrenor serios, a ajuns cu Voluntari în play-off și a jucat o finală de Cupă. A scos maximum din ceea ce se putea scoate la FC Voluntari sezonul trecut. De ce spun că-l admir? Ce putea face mai mult la Voluntari?

A fost foarte aproape să ajungă să câștige un trofeu. Știi cum e, când schimbi doi-trei jucători, e nevoie de timp ca să se integreze, dar uite că el își face treaba foarte bine și a ajuns să scoată maximum de la acest lot. Voluntari o echipă incomodă, reactivă.

Mă bucur pentru el, a avut orgoliu, mândrie și nu a mers unde putea să câștige dublu, la o echipă care se vrea să câștige titlul, față de Voluntari, care să zicem că maximum ar putea să intre din nou în play-off, dar e gre. Era un pas important pentru el”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Digi Sport Special.

