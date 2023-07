Un antrenor fericit: ce a declarat Liviu Ciubotariu după ŢSKA Sofia-Sepsi 0-2

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a câştigat cu scorul de 2-0 (0-0) partida cu formaţia ŢSKA Sofia disputată, joi seara, pe Stadionul Bulgarska Armia din Sofia, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

Repriza secundă a avut aceeaşi desfăşurare, singura diferenţă fiind faptul că Sepsi a reuşit să fructifice două dintre ocaziile sale de gol, cu ajutorul portarului brazilian al formaţiei ŢSKA Sofia, Gustavo Busatto.

Tabela de marcaj s-a modificat prima oară în minutul 68, când Păun i-a pasat lui Varga, portarul Busatto a respins în faţă, iar mingea revenită la Păun a fost trimisă de acesta în plasă.

Golul al doilea a venit tot în urma unei erori a lui Gustavo Busatto, care a ieşit greşit din poartă şi a fost deposedat de Rondon (81). Acesta i-a pasat scurt lui Roland Varga, care a înscris de la aproximativ 25 de metri lateral stânga în poarta goală.

Partida se putea încheia cu o diferenţă şi mai mare de scor, însă Vitalie Damaşcan (88) şi Branislav Ninˆaj (89) au trimis în bară.

„Un joc greu! Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. În seara asta, aici, am avut un joc bun defensiv şi o a doua repriză în care cred că am controlat jocul. Trebuie să fim atenţi pentru meciul de la noi, de la Sf. Gheorghe! Calificarea nu este încă jucată, chiar dacă avem un avantaj de două goluri. Trebuie să fim foarte atenţi, pornim cu un avantaj şi trebuie să îl menţinem”, a atras atenţia Liviu Ciobotariu.