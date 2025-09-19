Liviu Cocoș, director interimar al Companiei de Apă Brașov și lider PNL, a fost arestat preventiv. Acuzațiile care i se aduc

Tribunalul Brașov a dispus vineri, 19 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a directorului interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, care este și prim-vicepreședintele PNL Brașov, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influență și dare de mită.

În dosar, mai sunt cercetați Liviu Dragomir (reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov în cadrul CA al Companiei Apa Brașov SA); Florina Carmen Țop Ferghete (președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov SA); Mirela Suciu (șefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Brașov SA); dar și un expert independent în cadrul SC Ewora Resurse Umane SRL.

Acuzațiile DNA

Conform DNA, la data de 26 martie, SC Compania Apa Brașov SA a încheiat prin cumpărare directă cu SC Ewora Resurse Umane SRL un contract având ca obiect achiziția unor servicii de recrutare a unui expert independent specializat, în vederea derulării procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru pozițiile de director general și director economic în cadrul Companiei Apa Brașov SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

"În acest context, în cursul lunii martie 2025, suspectul Liviu Cocoș, în calitate de director interimar în cadrul SC Compania Apa Brașov SA, i-ar fi promis expertului independent B.C., care acționa inclusiv în numele și interesul SC Ewora Resurse Umane SRL, care urma să deruleze procedura de selecție a directorului general al societății, foloase necuvenite constând în atribuirea în viitor a altor contracte de achiziție publică, în schimbul alegerii suspectului pentru ocuparea funcției de director general", menționează procurorii.

Totodată, în perioada mai - iunie, cu ocazia derulării procedurii de selecție a directorului general al SC Compania Apa Brașov SA și în baza promisiunii inițiate în luna decembrie 2024, Liviu Cocoș i-ar fi dat lui Liviu Dragomir foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC Compania Apa Brașov SA, în schimbul influenței pe care cel din urmă, în considerarea funcției deținute, de reprezentant al ADIDAJ în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceștia ca, prin încălcarea atribuțiilor lor de serviciu, să îl numească pe Liviu Cocoș în funcția de director general al companiei respective.

Liviu Dragomir a fost angajat în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuțiile și salariul ar fi fost stabilite conform cerințelor sale, precizează anchetatorii.

"De asemenea, în cursul lunii iunie, Liviu Cocoș, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, i-ar fi dat suspectei Floriana Carmen Țop Ferghete foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post pentru care nu deținea calificarea necesară și care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca suspecta Floriana Carmen Țop Ferghete să îl selecteze și ulterior să îl numească pe suspectul Liviu Cocoș în postul de director general al SC Compania Apa SA Brașov", mai arată procurorii anticorupție.

