Secretarul general al Alianţei Pentru Patrie, Codrin Ştefănescu, a explicat vineri, 26 august, motivele care au dus la ruptura de Liviu Dragnea.

Considerat mult timp un apropiat al lui Dragnea, Ștefănescu spune acum că fostul lider al PSD este ”un mic monstru”, acuzându-l de legături cu ”statul paralel”.

”E timpul să va explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist in care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și “înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, rāspicat si clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc si asta!

I-am iertat lui Dragnea toate derapajele si toate mizeriile pe care mi le-a făcut de-a lungul anilor. Toate! Oricât de grave au fost! Alții nu-l iartă nici azi si in mod sigur au dreptate. Eu, totuși, am făcut-o! ”, a scris Ștefănescu pe Facebook.

Secretarul general al Alianţei Pentru Patrie îl mai acuză pe Dragnea că ”a participat la toate mesele, chefurile si șprițurile cu Maior, Coldea, Kovesi si alții”.

”I-am iertat lui Dragnea prezența la întrunirile ale acestui grup, atunci când se luau hotărâri privind anchetarea, arestarea sau hărțuirea unor oameni. Ponta recunoaște asta public, Ponta e și cel care a publicat și pozele lui Dragnea de la aceste întâlniri! Pentru că și el era acolo. L-am iertat și am încercat să explic public că a fost nevoit să fie prezent. Am încercat să-i spăl imaginea, să găsesc scuze sau explicații plauzibile și logice pentru asta, și am greșit. Nu trebuia să o fac!

L-am iertat pe Dragnea când a încercat să mă mazilească pentru că știam prea multe, sau pentru că în mod direct sau indirect i-au cerut-o șefii lui din acest grup. L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pentru că eram dușmanul înverșunat al sistemului pe care el îl deservea, pentru ca am îndrăznit sa-l pun nașul copilului pe Adrian Nastase, pentru că trebuia să dispar. Botezul copilului, oameni buni, un prunc nevinovat!!! Și a făcut asta cu înverșunare, cu ură, dând ordine directe sau indirecte privind sabotarea de către vechii colegi din PSD a acestui eveniment unic în viața mea. Lucru pe care mi l-au recunoscut clar foștii lui tovarăși de vânătoare, adică puciștii lui din trecut! Azi, copilul meu ii spune “unchiul’ Liviu”, iar el incă nu si-a cerut iertare nici lui și nici mie pentru asta. Se uită, sau mă rog, se uita, în ochii lui Răducu, cu aceeași seninătate și nepăsare. Eu l-am iertat si pentru asta!”, a mai scris Ștefănescu.

Amintind că i-a fost alături lui Dragnea în perioada în care a fost în detenție, el transmite un mesaj și ”celor din gruparea coldist-securistă”.

”APP nu e partidul voastru! APP înseamnă românism, nu securism! APP înseamnă toți acei români abuzați, hărțuiti, vânați, anchetați si distruși tocmai de sistemul vostru! APP e vocea tuturor românilor batjocoriți și călcați în picioare chiar și azi! APP nu va susține la prezidențiale un “iepuraș” al vostru gen Dragnea, pentru ca voi să faceți loc în turul 2 cui ați stabilit exact!

Eu am vrut ca APP să susțină un român independent, civil, hotărât si curajos, neșantajabil și în primul rând de caracter”, a mai scris Ștefănescu.

Secretarul general al Alianţei Pentru Patrie îi pune câteva întrebări lui Liviu Dragnea, solicitându-i acestuia să răspundă public:

”În cele 11 luni de când eu am înființat APP, în cele 11 luni de când nu te implici deloc, stai numai prin vacanțe, ba cu probleme sau nu răspunzi la nici un telefon, de câte ori te-ai întâlnit cu vechii tăi tovarăși din grupul coldist-securist, inclusiv cu șeful de grup? Unde, de ce, ce ați discutat? Te-ai văzut tot în secret și cu persoane din grupul Predoiu - fost Adj al SIE? De ce, care a fost subiectul? Este adevărat, așa cum se aude chiar și în zona media, că te au la mână ăștia? Că acționezi la ordin, timorat și supus?”.

În încheiere, Ștefănescu le cere iertare ”românilor adevărați, pentru greșeala de a crede în schimbarea radicală a unui scorpion.”

Recent, fostul lider PSD Liviu Dragnea a cerut conducerii Alianței Pentru Patrie (APP) să nu-i mai asocieze imaginea cu numele partidului.

