Cum ar fi fost platit Liviu Dragnea de un om de afaceri roman pentru a trafica influenta in fata lui Donald Trump. Detalii publicate in premiera de DNA

In fata DNA l-au asteptat pe Liviu Dragnea si cativa protestatari, care i-au strigat ex-liderului social-democrat: "Hotule! Puscariasule!".Vizita efectuata de Liviu Dragnea si de fostul premier PSD Sorin Grindeanu in Statele Unite ale Americii, in ianuarie 2017, cand au participat la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump , a intrat in atentia anchetatorilor americani.Astfel, in 2019, s-a format o comisie rogatorie, prin intermediul careia autoritatile americane au cerut informatii in Romania referitoare la Dragnea si Grindeanu.In septembrie 2019, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior , a fost audiat la DNA in acest dosar. La iesirea de la audieri, Maior a confirmat ca a fost audiat ca martor in dosarul vizitei lui Liviu Dragnea in SUA, in 2017."Am fost chemat in calitate de martor, in legatura cu dosarul vizitei fostului presedinte al Camerei Deputatilor in SUA. De mult timp voiam sa vin, a fost o discutie foarte placuta cu domnii procurori. Maine ma intorc in SUA, la revedere!", a spus Maior scurt, la acea data, aratand ca alte detalii nu poate da, pentru ca ancheta este in desfasurare.Inca din decembrie 2018, Liviu Dragnea sustinea ca are cunostinta de noi dosare penale pe numele sau si al lui Calin Popescu Tariceanu "Caline! Stii ca ne-a mai facut niste dosare. Iti spun azi, de ziua Vioricai! Al meu, pe vizita din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Uncheselu ( procuror DNA - n.red.) sa mearga in continuare, dar ii spun unde ajunge: la un ambasador si sa vad daca il tin genunchii ca daca nu, are o mare problema", a spus Liviu Dragnea, in sedinta Consiliului National PSD, din 18 decembrie 2018.Comunicatul DNA cu privire la punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea:"DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, la data faptelor presedinte al Camerei Deputatilor si presedinte al unui partid, in sarcina caruia s-au retinut- doua infractiuni de trafic de influenta- folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (art.13 din Legea 78/2000)DIMITRESCU GHEORGHE, la data faptei consilier parlamentar, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influentaIn ordonanta de efectuare a urmaririi penale se arata ca in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de faptI. In perioada ianuarie 2017 - mai 2017, Dragnea Nicolae-Liviu ar fi primit de la un om de afaceri, suspect in cauza, foloase necuvenite pentru sine si pentru partid, constand in:- asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a presedintelui SUA, din perioada 17 - 21 ianuarie 2017, desfasurate la Washington D.C (S.U.A), in baza unui pachet de beneficii in valoare de 250.000 dolari, acces obtinut prin intermediul unui om politic si de afaceri american, vicepresedinte al Comitetului Prezidential de Inaugurare,- asigurarea unor servicii de lobby si consultanta politica in valoare de 30.000 USD , in favoarea partidului din care facea parte. Banii respectivi ar fi fost platiti, in luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul in insulele Virgine Britanice si conturi bancare in Cipru, controlata de omul de afaceri roman cu ajutorul altor doua persoane, suspecte in cauza.In acest context, Dragnea Nicolae-Liviu ar fi traficat, in favoarea omului de afaceri roman, suspect in cauza, influenta reala pe care o avea fata de prim-ministrul si alti membri ai Guvernului Romaniei, promitandu-i ca ii va determina pe acestia sa ii asigure interesele de afaceri, in special din domeniul militar si al intelligence, pe care omul de afaceri roman le avea in Romania.II. In perioada mai - octombrie 2017, Dragnea Nicolae-Liviu si-ar fi folosit autoritatea si influenta ce decurg din calitatea de presedinte al unui partid politic fata de suspectul Dimitrescu Gheorghe, precum si fata de alte doua persoane, in scopul de a obtine, in aceeasi perioada de timp, foloase necuvenite pentru sine si pentru partid, cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice, constand in servicii de lobby in valoare de 100.000 USD. Serviciile respective ar fi fost prestate de o societate americana de lobby, pentru stabilirea si perfectarea unor vizite ale lui Dragnea Nicolae-Liviu cu inalti oficiali americani.In scopul ascunderii adevaratilor beneficiari ai serviciilor de lobby, respectiv Dragnea Nicolae-Liviu si partidul politic, plata sumei de 100.000 USD ar fi fost efectuata de o societate americana cu sediul in New York, detinuta de un cetatean romano-american, urmand ca acestuia sa i se restituie in Romania suma de 100.000 euro prin intermediul unei rude, lucru care s-ar fi si intamplat, suma fiind procurata in parte de suspectul Dimitrescu Gheorghe, respectiv 45.000 euro.In schimbul foloaselor primite de la Dimitrescu Gheorghe, in perioada iunie - iulie 2017, Liviu Dragnea ar fi traficat in favoarea acestuia, influenta reala pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, promitand ca il va determina pe inaltul demnitar sa il desemneze pe Dimitrescu Gheorghe in functia de consul general al Romaniei la Bonn, lucru care s-a si intamplat.Celor doi suspecti li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.In cauza se mai efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.", se arata in comunicatul DNA.CITESTE SI: Sistemul implementat in premiera mondiala in Marea Britanie pentru depistarea violentei domestice. 