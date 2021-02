De ce nu a fost trimis inca in judecata dosarul Teldrum. Explicatiile sefului DNA

Bologa sustine ca dosarul nu a fost inca trimis in judecata, desi cercetarile au fost demarate inca din 2017, din motive procedurale. Dosarul este instrumentat de procuroarea Alexandra Lancrajan."Am intrebat-o pe doamna procuror si se pare ca exista foarte multe cereri de administrare a probelor. S-au administrat probe in timpul urmaririi penale in rem, in timpul urmaririi penale in persona, acum s-a pus in miscare actiunea urmaririi penale fata de unele persoane. S-a cerut acum sa se audieze de catre partile din dosar toate interceptarile din aceasta cauza, care sunt zeci, sute de ore de interceptari, nu stiu detalii, dar in fiecare zi partile din dosar audiaza interceptarile administrate in cauza, ca au legatura, ca nu au legatura, vor sa audieze totul si li se da la dispozitie timpul necesar", a declarat Bologa.Bologa a precizat ca procurorul de caz nu isi doreste sa fie acuzat ca nu respecta drepturile partilor. "Se lucreaza, dosarul nu este lasat in nelucrare, dar se administreaza probe in continuare", a completat seful DNA.Liviu Dragnea este acuzat de procurorii DNA in acest dosar de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si deturnare de fonduri europene.