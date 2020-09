Dragnea se intoarce la atelierul auto de la Rahova. Judecatorii decid ca fostului lider PSD i-a fost incalcat dreptul la munca in penitenciar

S-au mentinut alte sanctiuni

Interviul

Magistratii au decis ca lui Dragnea i-a fost incalcat dreptul la munca, decizia fiind definitiva."In baza art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992 respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate, invocata de petentul Dragnea Nicolae Liviu. In baza art. 56 din Legea nr. 254/2013, admite contestatia formulata de petentul condamnat Dragnea Nicolae Liviu impotriva incheierii nr. 684/I9.08.2O20 a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova.", se arata in decizia instantei.Pe de alta parte, intr-un proces separat, Judecatoria Sectorului 5 a mentinut alte sanctiuni disciplinare luate de penitenciar impotriva lui Dragnea."In baza art. 104 din Legea nr. 254/2013 admite in parte contestatia formulata de petentul Penitenciar Bucuresti Rahova impotriva incheierii nr. 591/17.07.2020 a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova.Retine in sarcina intimatului Dragnea Nicolae Liviu savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de dispozitiile art. 81 lit.l) si dispozitiile art. 82 lit q) din Legea nr. 254/2013. Mentine sanctiunea disciplinara aplicata intimatului, astfel cum a fost redusa prin incheierea nr. 591/17.07.2020 a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova", au hotarat magistratii.Art. 81 lit.l) din Legea nr. 254/2013 prevede: "Persoanele condamnate au urmatoarele obligatii: (...) sa respecte orice alta obligatie care rezulta din prezenta lege, din regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele si deciziile emise in baza acestora si din Regulamentul de ordine interioara al penitenciarului, iar art. 82 lit.q) stipuleaza: Persoanelor condamnate le sunt interzise: (...) utilizarea in mod necorespunzator sau in alte scopuri a bunurilor puse la dispozitie de administratia penitenciarului".In luna iunie, Liviu Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, in prezent jurnalist la Realitatea Plus, cu putin timp inainte ca fostul lider PSD sa fie inculpat de DNA in dosarul Tel Drum Administratia Nationala a Penitenciarelor a sustinut atunci ca nu a autorizat ca Dragnea sa dea acel interviu, iar Penitenciarul Rahova l-a sanctionat pe fostul lider social-democrat cu ridicarea dreptului de munca in atelierul auto al inchisorii.Dragnea a atacat decizia penitenciarului in instanta , mai ales ca zilele de munca reduc durata detentiei.