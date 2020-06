Liviu Dragnea, nemultumit ca nu mai poate munci la atelierul auto de la Rahova. Anca Alexandrescu: M-a rugat sa transmit ca va intra in refuz de mancare

Ziare.

Totul s-a intamplat dupa ce Anca Alexandrescu i-a luat un interviu lui Liviu Dragnea, fara ca oficialii penitenciarului sa stie acest lucru."In continuare i se pune pumnul in gura, nu i s-a dat voie sa vorbeasca, acum i s-a luat dreptul la munca si m-a rugat sa transmit public ca daca nu vor reveni asupra acestui abuz va intra in refuz de mancare", a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus. Fosta consiliera a lui Dragnea sustine ca detinutii s-au uitat la interviul cu fostul sau sef. "Sa stiti ca Realitatea Plus este scoasa din grila in momentul in care este difuzat interviul cu Liviu Dragnea in penitenciar ", a mai completat ea.Liviu Dragnea la Rahova la garajul auto al penitenciarului. De altfel, chiar in interviul acordat Ancai Alexandrescu el a declarat ca este bine, la garaj, unde munceste zilnic: "Uite, sunt pe la garaj la Rahova, mai o sudura, mai o reparatie". "Sunt bine, m-am taiat la o mana, m-am reparat", mai spunea acesta.