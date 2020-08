Liviu Dragnea ramane in penitenciar. Curtea de Apel Bucuresti respinge ca neintemeiata cererea intitulata "habeas corpus". Decizie definitiva

Curtea de Apel Bucuresti a respins ca neintemeiata contestatia formulata de Liviu Dragnea. Decizia este definitiva.Decizia, luata in discutie joi, a fost amanata o zi.Joi, in timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti, Liviu Dragnea a declarat ca este nevinovat, sustinand ca, daca va fi mentinut in inchisoare "prin incalcare brutala a drepturilor omului", inseamna ca justitia din Romania "nu rezista la presiuni politice"."Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puscarie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la inchisoare de un complet nelegal. Avocatul a aratat ca Romania e parte la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care e clara si fara echivoc.", a spus Dragnea in sala de judecata.In cererea depusa in instanta , Liviu Dragnea a invocat un recurs in drept intitulat "habeas corpus" - o lege cu caracter constitutional, promulgata in anul 1679 de catre Parlamentul englez, prin care se garanteaza libertatea persoanei.Avocatii fostului lider al PSD sustin ca acesta este detinut ilegal in penitenciar , deoarece completul de 3 judecatori de la Inalta Curte care l-a condamnat nu era specializat sa judece fapte de coruptie . Avocatii invoca astfel o decizie a Curtii Constitutionale din octombrie 2019.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.