Surse Ziare.com: Liviu Dragnea este citat, vineri, la DNA pentru a lua la cunostinta despre punerea in miscare a actiunii penale in dosarul Tel Drum

Alaturi de Dragnea, in prezent inchis in urma condamnarii pentru angajarile fictive la DGASPC Teleorman, la DNA vor mai veni, tot vineri, si alti cativa apropiati de-ai sai.Dragnea si oamenii lui sint acuzati, formal, de grup infractional organizat in legatura cu privatizarea si activitatea ulterioara a Tel Drum Punerea in miscare a actiunii penale reprezinta transformarea unei persoane din suspect in inculpat, procurorii putand cere sau dispune, in aceasta noua calitate, masuri preventive.Cu aceeasi ocazie, inculpatii iau act de starea de fapt asa cum este descrisa de procurori si pot propune probe in aparare.Liviu Dragnea este acuzat de procurorii DNA in acest dosar de grup infractional organizat, abuz in serviciu si deturnare de fonduri europene.Realitatea TV a anuntat, joi dimineata, ca va difuza, in cateva ore, primul interviu acordat de Dragnea de cand este inchis.Interviul i-a fost luat pe Skype, conform Realitatea TV, de Anca Alexandrescu, fosta lui consiliera si "mana dreapta" pe cand era liber. In prezent, Anca Alexandrescu are o emisiune la Realitatea TV.Interviul cu Dragnea va fi difuzat joi seara, la ora 18.00.