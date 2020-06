Suveranitatea mediatica si politica abjectiei

Ziare.

com

A comenta despre viata publica din Romania este, din ce in ce mai mult, inutil si irelevant, de vreme ce spatiul de dezbatere este reprezentat de simulacrul grotesc al televiziunii de stiri sau al retelelor sociale. A comenta despre viata publica in Romania, evitand latratul vulgar sau mesianismul de carton, este un act de franctiror, pierdut in noianul de zgomot al unei ere a dezordinii si vulgaritatii.Si daca facebook ofera platforma pentru defularea abjectiei anonime, revarsate prin denunturi si raportari de cont, televiziunea de stiri este templul mediatic in care rapacitatea, manipularea si complicitatea capata aerul de respectabilitate al faptului cotidian.Ceea ce platoul de televiziune propune, in regim de prime-time, este etalarea incompetentei polivalente. Limba insasi este sufocata de clisee si de locuri comune -saracita si mutilata, ea a devenit guturala si ininteligibila. Moderatorul este preotul acestei noi religii publice. Misiunea lui nu este de a media, de a stabili regulile jocului, ci de a interveni direct si obscen, spre a promova agenda celor care ii dicteaza replicile soptite in tacerea castii sale. O reprezentatie grotesca, oferita unei natiuni pe cale de a fi anesteziate.Impotriva abjectiei ridicate la rangul de politica editoriala singura arma a decentei este refuzul. Refuzul de a urmari, refuzul de a participa, refuzul de a gira un sistem care nu are alta menire decat pervertirea dezbaterii publice. Abjectia televizata exista doar in masura in publicul o contempla. Golul creat in jurul ei ii poate fi fatal.Televiziunea a impus, in Romania, nu doar un tipar al politicii, dar si un stil al prostiei contagioase. Abjectia are drept pandant vulgaritatea. Aventurile sordide ale unor personaje oarecare sunt expuse, seara de seara, in foileton. Privirea este saturata de un urat intens, ce se hraneste din atractia pe care o naste la nivelul unei audiente captive.In cele din urma, iesirea din acest cerc al conditionarii mediatice este alternativa la adancirea in marasm. Gestul retragerii complete, al ignorarii, al despartirii definitive mi se pare expresia unei elementare onestitati. Spatiul eliberat este cel al liberului-arbitru, al autonomiei care respinge, programatic, suveranitatea mediatica si pe actorii ei. Asumarea decentei incepe cu acest pas. Dincolo de televiziunea de stiri se afla vastul domeniu al libertatii.Acest articol a fost publicat si pe Marginaliaetc.ro